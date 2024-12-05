投資展望論壇19日登場 中信銀謝宗權：解碼投資新機遇

中國信託銀行財富管理經營處副總謝宗權表示，國際政經局勢將因川普再起波瀾，供應鏈不穩定性恐提高，關稅戰一觸即發，全球格局樣貌已難從歷史經驗複製，透過解碼各項因素，預先把握機遇及應對風險，將是2025年投資勝出的關鍵。

經濟日報將於19日舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，謝宗權將以「2025局面翻轉 解碼投資新機遇」為題，發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧協辦。

市場連續兩年的多頭行情還能夠延續嗎？想必是投資人最關心的話題。謝宗權表示，回顧2024，聯準會和主要央行開啟預防性降息為經濟賦能，AI技術開發與創新為金融市場賦能，企業為確保領先地位而積極資本支出，投資人則為日後AI科技的廣泛應用，尋找商機而大膽押注股市表現，資金大量集中在美國、台灣和日本等資通訊領先產業或指標公司。

然而，謝宗權表示，過去幾年供應鏈重塑的新生態圈也將進入量產階段，新供應鏈運行模式也將逐漸清晰，但川普再次回歸與全面執政帶來變數，從反全球化的美中貿易衝突，將再升級為川普式的公平貿易，是否再次牽動供應鏈挪移？是否為地緣政治再添風險？是否對全球經濟增加威脅？勢必影響2025年金融市場表現。

展望2025，謝宗權認為，國際政經局勢將因川普再起波瀾，供應鏈不穩定性恐提高，貿易關稅不再僅針對中國大陸，更直指紅色供應鏈移轉的生產基地，墨西哥與越南對美大量順差，是否將從供應鏈受惠轉變成關稅對付的首波對象？貿易關稅儼然有全球化態勢，各國正研擬反制，關稅戰一觸即發。

謝宗權進一步指出，企業被迫往多元化和本地化供應鏈布局的威脅將擾動全球物價，可能打亂主要央行憑藉降息支援經濟的算盤，債券殖利率恐不降反升，金融市場面對重新訂價壓力，在區域衝突增加、資金成本變化的變數下，企業獲利能力、成本轉嫁能力、應變政經局勢的韌性，都將牽動資產波動與調整。

再者，美國利用關稅逼迫談判的手段下，AI技術把持使得關鍵技術、零組件或關鍵原物料成為武器，地緣政治問題也油然而生，軍備競賽已不可避免，面對多邊貿易關係衝突，是否已隱含有灰犀牛效應？

謝宗權認為，全球格局樣貌已難從歷史經驗複製，經貿政策、央行決策調整、事件變化成為「局面翻轉」觸發點，也可能引發流動性變化關鍵，透過解碼湧現因素，預先把握機遇及應對風險，將是2025年投資勝出關鍵。