連鎖業奧斯卡／麥當勞劉姿頴 將心比心創佳績
麥當勞台北光復店店長劉姿頴表示，她在麥當勞服務已近30年，其中有12年擔任店長。在管理上，她秉持「將心比心」的理念，與員工站在同一陣線，透過有效的溝通來實現目標。她形容自己與員工的相處像朋友一樣，工作環境和樂融洽。
台北市光復店的員工組成非常多元，最年輕的僅16歲，最資深的則與她年齡相差數十歲。此外，餐廳還有來自不同國家的員工。
她最引以為傲的是，光復店榮獲臺北市「中高齡者暨高齡者友善企業認證」。為了打造中高齡友善的工作環境，她與團隊調整公司角度，改善工作條件，使這些員工能在職場中感到更加自在與快樂。
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