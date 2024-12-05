連鎖業奧斯卡／統一超商林亭妤 把客人當成家人
統一超商（2912）員和門市店長林亭妤表示，雖入行13年，但實際成為店長的時間還不到三年，能獲得傑出店長的獎項讓他十分感動。在經營管理上，他堅信「不要想有沒有可能，只要努力就一定會成功」。林亭妤致力於提升團隊的凝聚力，並帶領大家一起成長。
她表示，在工作過程中成就感來自於培養出與他一樣充滿熱情的夥伴，幫助他們成為優秀的人才。他特別享受帶領團隊實現過去不敢想像的事。
來自單親家庭的他，把每位對他好的客人都當成家人一樣，而顧客也會給他相同的回饋。讓他印象最深刻的是，有顧客在過年時特地帶著麻油雞或年菜到店裡，成為他工作中最珍貴的回憶之一。
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