連鎖業奧斯卡／康是美孟佩萱 要與同仁共進退

康是美湯城門市店長孟佩萱表示，她已在這個行業深耕17年。她的座右銘是：「不要怕辛苦，願意去衝，一切都是你的」。

這份積極努力的衝勁不僅感染了她的團隊，也成為門市不斷突破的動力來源。她認為，成功的關鍵在於站在員工的角度思考，更要提前預見他們會遇到的困難並與他們一同解決，這樣就能與團隊共同朝正確目標邁進。她堅持始終與員工共進退。

談及印象深刻的事，他回憶，曾帶領門市取得金牌成績第四名。她表示，儘管門市位於相對封閉的商圈，但他與顧客們打好交道，熱情的服務態度吸引了許多不住在附近的顧客願意回流。