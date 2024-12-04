最猛限貸令後…迎大重建時代！台中危老核准案居6都第2

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
時代公園大廈基地前身為台中早期豪華飯店「敬華飯店」。記者趙容萱／攝影
時代公園大廈基地前身為台中早期豪華飯店「敬華飯店」。記者趙容萱／攝影

央行9月實施第七波選擇性信用管制打炒房，加上危老時程獎勵將於明年5月歸零，催出危老重建熱潮，迎來大重建時代。根據內政部統計，全台至今年9月底共核准3897件危老案，台中市以780件居6都第二。

台中市屋齡逾30年老宅逾49萬戶、占近4成。根據內政部都市更新入口網統計，危老重建截至今年9月底，全國受理4165件，台中市受理848件、其中770件核准，受理及核准量六都第2。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，政府打炒房、限縮土建融等政策下，危老重建案因享有容積獎勳、建蔽與高度限制的放寬，且不受土建融管制，再加上近年台中地價攀升，精華區屢見創價行情，加深危老案開發意願，不過危老時程獎勵明年5月歸零，預期有更多重建案陸續推出。

近期台中中區指標建案為台中公園首排的時代公園大廈危老案，前身為老台中歌廳年代當紅的敬華飯店，見證輝煌歲月；富旺國際整合向上路麗人理容KTV，推出「富旺千蘊」；南屯區黎明路二段「元城生生」，基地前身為浤裕木業工廠；南屯區忠勇路「富宇市政大道」，前身為紡織工廠，為台中目前面積最大的危老重建案。

台中市都發局說，為加速危老重建，台中市政府積極向內政部國土管理署爭取危老重建計畫補助經費，每案最高可領取5.5萬元，今年度補助款計385萬元，用完為止，目前尚有餘額，呼籲符合資格的起造人在12月13日前踴躍提出申請。

都發局說明，市府積極協助民眾申請重建計畫補助，去年台中核准補助件數高居全台之冠。對於想重建的民眾，另也提供結構評估補助、稅捐減免、信用保證、利息補貼，以及銀行配合「危老融資方案」等相關補助及措施。各項補助、獎勵、協助措施及相關申請書件，可至台中市政府都市發展局網站下載及查詢瀏覽。

南屯區黎明路二段「元城生生」，基地前身為浤裕木業工廠。記者趙容萱／攝影
南屯區黎明路二段「元城生生」，基地前身為浤裕木業工廠。記者趙容萱／攝影

內政部 建案

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