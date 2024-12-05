連鎖業奧斯卡／天仁茗茶范智強 重視員工們身心

天仁茗茶台茂購物中心專櫃店長范智強表示，他已在這個職位上工作了19年，過程中經歷了不少風風雨雨。

曾歷經重大手術的他，深刻體會健康的重要性，因此特別重視員工們的身心狀態。

他經常舉辦聚餐和互動活動，打造輕鬆快樂的氛圍，讓團隊感到溫馨與凝聚力。范智強提到，員工們看到他即使身體狀況不佳，依然堅持不懈的精神，都感受到激勵，並且將這種精神視為努力與奮鬥的榜樣。

在管理團隊上，他採取「重點式管理」，強調不給員工過多壓力，讓工作更有彈性，只要核心目標達成即可。