連鎖業奧斯卡／天仁茗茶范智強 重視員工們身心
天仁茗茶台茂購物中心專櫃店長范智強表示，他已在這個職位上工作了19年，過程中經歷了不少風風雨雨。
曾歷經重大手術的他，深刻體會健康的重要性，因此特別重視員工們的身心狀態。
他經常舉辦聚餐和互動活動，打造輕鬆快樂的氛圍，讓團隊感到溫馨與凝聚力。范智強提到，員工們看到他即使身體狀況不佳，依然堅持不懈的精神，都感受到激勵，並且將這種精神視為努力與奮鬥的榜樣。
在管理團隊上，他採取「重點式管理」，強調不給員工過多壓力，讓工作更有彈性，只要核心目標達成即可。
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