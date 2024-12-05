連鎖業奧斯卡／中華電信陳富斌 成為夥伴的後盾

中華電信（2412）屏東服務中心店長陳富斌表示，今年剛好是他入行第十年，獲得傑出店長是一種最佳的肯定。他認為當好店長的關鍵是永遠要成為夥伴的後盾，除了為公司創造更好的佳績，也為自己創造更好的價值。

對他來說，時刻敏銳地關注員工的情緒是他的管理之道。只有時刻關注同仁的情緒，才能提供更優質的客戶服務。因此，當夥伴遇到問題時，他總是第一時間表達關心，接住對方的情緒，幫助團隊穩定前行。

他笑稱，員工們平時都親切地叫他「爸爸」，雖然覺得他管得很細、事事包辦，但大家也明白這一切是出於對團隊的愛與責任，內心充滿感動。