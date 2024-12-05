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元大賣大樓樓層 總價18億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
元大證券和元大商銀出售整棟承德路三段商辦。(翻攝自Google Maps)
元大證券和元大商銀出售整棟承德路三段商辦。(翻攝自Google Maps)

據實價登錄顯示，今年11月元大證券、元大商業銀行以總價約18億元、共同出售位在台北市承德路三段的「元大金控承德大樓」部分樓層，這是今年金融機構在台北市第六筆商用不動產轉手。

據實價資料顯示，今年金融業者處分北市商用不動產交易案中，最大筆交易為1月南山人壽以約47.88億元出售內湖「南山瑞光大樓」、「南山利豐大樓」兩棟商辦，買方為科技大廠台達電自用擴廠需求。

交易金額第二大是11月元大證、元大銀共同持有北市屋齡35年的舊商辦「元大金控承德大樓」，各以8.16億和9.83億元、總計18億元賣給森羅投資公司，該案為地下兩層、地上七樓商辦。今年4月華南金資產管理以約3.85億元出售內湖瑞光路整棟商辦，為今年第三大交易案。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，金融業資金豐沛，置產眼光精準，有插旗精華區的雄厚實力，購置商辦店面可做為分行自用，出租的投報率也都在水準之上，尤其金融業屬長期持有，轉手後增值利益可觀。

元大金控 商辦

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