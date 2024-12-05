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科技股領漲 美股3大指數同創新高！道瓊首登4萬5000點

連鎖業奧斯卡／信義房屋許維哲 善用個別化管理

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北報導
信義房屋台北東門店店長許維哲。記者曾學仁／攝影
信義房屋台北東門店店長許維哲。記者曾學仁／攝影

信義（9940）房屋台北東門店店長許維哲表示，今年已經邁入這一行14年，經營上已駕輕就熟。他主要的經營管理靠的是「包七天帶店經營法」。意即他的員工們每一天都會預先做好該做的規劃，也清楚知道來上班的主軸，讓每天運行都很順暢，不會手忙腳亂。

許維哲對於員工們採取個別化管理，因為店裡的年齡分布從23歲到40幾歲都有，對於比較資深的員工會給他多一點空間去發揮，還不太熟悉工作內容的同事則多給予照顧與提點，讓他們能順利上手。

東門店在永康商圈裡，他與店內夥伴投入心力地一家一家的拜訪店家，一步一步的耕耘地方關係，地方商家態度逐漸軟化，最終成功談下12家的合作。

信義房屋 永康商圈

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