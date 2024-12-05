北部建商插旗大台中 華固規劃五大案規模逾300億

北台灣指標建商華固建設（2548）、長虹（5534）、大陸建設、遠雄（5522）、國建（2501）、興富發（2542）、亞昕（5213）、達麗（6177）等群起插旗台中，其中，華固也宣示，將全面搶進大台中市場。

華固昨（4）日表示，台中是新的戰略開發領域，也是未來重點之一，目前規劃五大案，推案規模超過300億元，並在台中打造華固品牌館，下周開幕。

業界指出，雙北市素地稀缺，要有新案，通常要鎖定都更危老，但時序冗長，加上相較台北市的豪宅限制門檻動輒得咎，台中的發揮空間更多，且台中近年來話題亮點滿滿，又有多個重劃區，包括水湳經貿園區、14期重劃區、11期重劃區等，有低密度且高綠覆蓋率的優勢，加上基地面積大，建商個案規劃發揮的空間更大。

北部建商台中布局

另外，也有不少建商透過捷運聯開案插旗台中，如日勝生、冠德等，幾乎都是北部建商包辦捷運聯開案，希望在雙北以外擴大推案戰場。

華固指出，看好台中水湳經貿園區、14期重劃區開發潛力，近年積極布局，目前有五大塊基地，分別是「華固頂滙」、「華固豐滙」、「崇德十路案」、「經貿五路案」、「豐樂路二案」，合計總銷300億元以上。

其中，位在水湳經貿園區的「華固頂滙」是台中首發個案，共260戶，第一階段200戶，據實價登錄，成交均價在每坪80.09萬元；第二階段將等市場狀況好一點再擇機推出。

華固指出，由於台中市場很相信品牌，所以著手打造華固品牌館，希望深耕台中，目前華固品牌館已完工，預計下周開幕。

除了華固外，遠雄集團近年也積極大攻台中市場，今年就推出六筆個案，遠雄指出，由於台中產業園區引資加碼，加上科技走廊帶動人口紅利持續升溫，看好未來發展，也會持續瞄準北屯、南屯、西屯等區精華地段。

另外，欣陸投控旗下大陸建設過去推出「宝格」、「丽格」、「豐蒔」等豪宅案，在七期打出知名度，為成功打入台中的北部建商之一，今年亦斥資11.65億元購入台中市南屯13期重劃區1,387.3坪土地，大陸建設此次購地，也是首次進軍南台中房地產市場，擴大布局意味濃厚。