醫療科技展 五大亮點

台灣醫療科技展今（5）日開幕，今年展區集結智慧醫療、再生醫療、精準檢測、生技醫藥及尖端醫材等五大重點，除科技大廠廣達（2382）、佳世達（2352）、華碩（2357）、宏碁（2353）等公司將展出最新成果之外，多家生醫廠也與醫院策略結盟。

生策會表示，今年主辦方11月初即開放國內廠商媒合洽談，拓展合作契機，以中東醫療團最受重視，包括卡達市占率最高的通路商Aamal Company Q.P.S.C，以及掌握數萬件產品獨家代理權的阿聯酋龍頭企業Al Khayyat Investments都將來台採購，國內睿生、研華、廣達、佳世達、華碩、英華達、達擎、上銀等大廠已與中東買家對接，目標展會期間正式簽約下單。

經濟部產業技術司今年號召工研院、金屬中心、生技中心成立產業技術司專館，現將展出14項創新技術，涵蓋智慧醫材、數位療法、精準檢測等。並將宣布瞄準生技醫藥工廠開發的機器人成果。

佳世達將聯合集團內逾22家公司，共同展出智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材、醫療服務等四大主題，並聚焦AI智慧醫療，持續優化醫療科技，此次展會推出「iQOR AI手術室語音辨識系統」、「AI超音波整合平台」、「AI理賠金試算平台」、「AI精準健康」等。