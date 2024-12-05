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國際藥廠「創投」來台找夥伴 助力打造亞洲生醫募資重鎮

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片

生策會搭橋，逾20家國際大藥廠育成的新創團隊，以及大型創投旗下新創來台洽詢資本投資、市場授權、臨床委託及委託開發與製造服務（CDMO）等合作機會，助力打造台灣成為亞洲生醫創新基地與募資重鎮。

生策會指出，台灣生技業近年在資本市場的活躍程度領先亞洲各國，近來有逾20家國際藥廠育成的新創團隊及大型創投旗下新創公司來台，生策會希望打造台灣成為亞洲生醫創新合作基地與募資重鎮。

生策會主辦「亞洲醫療科技創新論壇（MEDTEX Summit Asia ）」，獲得國內外知名新創響應，包括美國強生（Johnson & Johnson）、默克（Merck）等大藥廠育成的新創團隊，以及淡馬錫、Insight Partners、Temasek、MassMutual、ARCH Venture等國際公司推薦的新創來台洽詢合作項目；國邑藥品及新析生技兩家國內業者獲得國際投資團隊青睞，有望合作。

台灣醫療科技展小檔案
台灣醫療科技展小檔案

生策會表示，今年以「引領創新、投資未來」為主題，鎖定AI新應用、再生醫學、免疫療法、突破新藥及創新醫材等四大領域，邀請20位國際講者，包括輝達及微軟等國際大廠的專家來台分享AI及資通訊產業在生醫產業的應用。國內出席有鑽石投資（6901）、中華開發資本、國泰、富邦、台新金、台杉、台安等公司。

生策會指出，此次來台的知名新創公司，其中基因編輯領域先驅張鋒創立的Arbor Biotechnologies公司，大股東包括ARCH Venture和淡馬錫，核心技術是新一代CRISPR基因編輯技術，能精準編輯超過93%的人體基因組。公司專注開發針對遺傳疾病和神經退行性疾病的基因治療方案，此次來台進行C輪募資。

另一家新創Tempo Therapeutics公司的大股東包括強生及Galaxy Partners，該公司研發新型態的微孔凝膠生物材料，可幫助組織再生、降低免疫反應，此次來台進行A輪募資。

而ImmuneBridge公司的投資人包括默克創投，以及管理超過900億美元的Insight Partners。該公司擁有免疫幹細胞擴增技術，能將造血幹細胞擴增10萬倍，可應用於癌症、自身免疫疾病及HIV 等領域。


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