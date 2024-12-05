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連鎖業奧斯卡／理事長點出數位化浪潮改變營運模式 陳翔玢：服務業迎來新機遇

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台灣連鎖加盟協會理事長陳翔玢昨（4）日表示，隨著全球數位化轉型的加速，服務業正重新定義顧客服務的價值。連鎖企業不斷運用智能化營運與數據驅動的決策模式，應對快速變化的消費行為與市場需求，店長的角色愈加重要，不僅是店鋪日常運營的管理者，更是品牌價值的實踐者與顧客信任的締造者。

陳翔玢表示，卓越的店長不僅需要敏銳的市場洞察力與出色的管理能力，更需要具備領導團隊的魅力，也需要有激勵人心的力量，店長不僅是品牌價值的傳遞者，更是顧客服務的最前線。隨著全球數位化浪潮加速推進，服務業正迎來全新的機遇與挑戰。

未來的競爭不只是傳統服務的深化，更是在如何將數位技術與人性化服務做完美結合。

副總統蕭美琴表示，全世界可以感受到台灣最美的風景是人，關鍵正是台灣服務業所提供人的溫度和熱情。服務業就像空氣，無所不在，台灣的服務業已深入社區，生活周遭都可以感受到服務的溫度。另一方面，服務業也是台灣的門面，是外國人喜歡來台灣旅遊、居住或求學的原因，近年台灣服務業的品質已逐漸被國際肯定和重視。

不過，人口結構的高齡化少子化也是服務業要面臨的挑戰，少子化產生的影響是，未來台灣年輕的消費人口會愈來愈少，而高齡化則代表服務業的服務內容要因應不同客群做調整。這當中還包括勞動市場的轉型、教育與技能重塑的浪潮，以及淨零減碳的國際趨勢，所幸AI也帶來突破性的變革。

少子化 消費 高齡化

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