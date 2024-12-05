連鎖業奧斯卡 35店長勝出

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦的連鎖業奧斯卡「2024傑出店長」選拔活動，昨（4）日舉辦頒獎典禮，共有35位店長突破重圍當選傑出店長，包括信義房屋、統一超商、全國電子、麥當勞等整體表現比以往亮眼。

值得一提的是，今年是優良店長活動30周年，除了見證台灣連鎖業卓越成就，今年也由副總統蕭美琴親臨表揚，期許連鎖業以韌性與創新邁向高峰。

2024傑出店長 店長是連鎖業最重要的發展基石，儘管AI時代來臨，科技輔助經營，但服務溫度才是經營致勝關鍵，今年包括信義房屋、統一超商、台灣大哥大、遠傳電信、全國電子、康是美、屈臣氏、全家便利商店、麥當勞等企業平均有兩位以上當選傑出店長，另外，重返戰場的天仁茗荼也奪下高分的佳績。

台灣連鎖暨加盟協會表示，連續30年舉辦優良店長表揚活動，未因疫情停歇，今年有44家連鎖企業共259位優良店長接受表揚，這些第一線門市執行長平均年齡39歲，平均年資13年，擔任店長平均年資8年，對品牌有高度忠誠與奉獻。值得一提的是，女性店長占比53%，比例略高於男性，反映服務業在人才任用上的性別平衡，店長人才在各企業有多元化的管理特色與發展潛力。

「全國商店傑出店長選拔」活動歷經疫情衝擊，仍堅持店長人才培育工作不能間斷，而去年底至今年消費市場快速復甦，各企業也因有店長人才而得以快速因應各項變化。愈來愈多企業重視人才培育的價值，2024年有161位優良店長參選傑出店長。

台灣連鎖暨加盟協會表示，傑店當選率約20%左右，這項活動獲歷任總統肯定，總統每年接見傑出店長，年度傑出店長已是連鎖業店長追求的最高榮譽。培養店長人才是連鎖企業領袖高度重視的價值，在數位新經濟下，店長的角色愈加重要，不僅是店鋪日常運營的管理者，更是品牌價值的實踐者與顧客信任的締造者。

2024特殊獎項 由於各企業都派出強將參選，優異難評，評審團壓力極大，傑出店長選拔總成績公布，各組分數居首的店長分別是信義房屋許維哲、中華電信陳富斌、天仁茗茶范智強、康是美孟佩萱、統一超林亭妤、麥當勞劉姿頴。

傑出店長選拔的各項競賽規定，包括店務心得及創新經營點子等書面評核，透過SGS國際服務驗證納入性平指標，進行門市服務品質評核，還有公益服務、社區清掃以及面試等。今年有八家參選門市店長獲得服務品質評核滿分，熱情貼心、專業且有溫度的服務仍是品牌吸引顧客的核心關鍵。

傑出店長選拔活動是寓意深遠的「人才價值工程」，台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，企業決勝未來的關鍵仍在於人才，以人為本是追求永續的重要目標。從2024傑店選拔觀察，傑出店長是品牌進化的表徵，應具備經營韌性，綜整的專業經營力、團隊領導力、靈活創新力及熱情服務力等，傑出店長無疑是催化連鎖企業加速成長的動能。