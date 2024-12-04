年度壓軸《海洋奇緣2》航向台中大遠百 開啟聖誕旅程
迎接聖誕佳節，台中大遠百「聖誕禮讚」檔期將於12月6日航向新旅程，全力搶攻聖誕購物消費商機。今年特別與迪士尼影業攜手，將年度壓軸電影《海洋奇緣2》搬來台中大遠百一樓時尚廣場，共同揭開聖誕歡樂序幕。
現場打造9米高的「熱帶海洋聖誕樹」，詮釋電影裡的海洋冒險傳說，主角莫娜和毛伊1:1雕像也近距離與顧客拍照，同時也放映電影預告片吸引廣大粉絲前往拍照。
台中大遠百今(4)日舉行聖誕點燈活動，邀請到L.E.Style Dance Studio學員，帶來充滿活力的聖誕舞曲串演，還有林森路教會演唱美妙的報佳音，現場也邀請民眾一起參加點燈儀式，
今年一大亮點，同時點亮數百顆星星燈，民眾可將星星燈的願望掛置於聖誕樹上，象徵愛與希望的燈光，增添冬日浪漫的氛圍。
即日起至12月16日，館內多家品牌攜手合作聖誕美妝生活展，包含居家小物、小家電最低下殺2折起，同時，滿千送百超值優惠，12月6日至12月25日百貨服飾當日累計滿5,000送500元；首十日1樓國際精品當日單筆滿1萬送300元；12月6日至12月31日全館當日累計滿2萬再加送500元。
除了優惠以外，聖誕禮讚檔期與映摯作客製化品牌強強聯手，祭出獨家聯名「星願奇遇馬克杯」，凡於全館樓層消費滿額即可獲得。映摯作品牌主管表示，希望將品牌的精神，搭配百貨有趣多元的活動呈現給消費者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言