年度壓軸《海洋奇緣2》航向台中大遠百 開啟聖誕旅程

迎接聖誕佳節，台中大遠百「聖誕禮讚」檔期將於12月6日航向新旅程，全力搶攻聖誕購物消費商機。今年特別與迪士尼影業攜手，將年度壓軸電影《海洋奇緣2》搬來台中大遠百一樓時尚廣場，共同揭開聖誕歡樂序幕。

現場打造9米高的「熱帶海洋聖誕樹」，詮釋電影裡的海洋冒險傳說，主角莫娜和毛伊1:1雕像也近距離與顧客拍照，同時也放映電影預告片吸引廣大粉絲前往拍照。

台中大遠百今(4)日舉行聖誕點燈活動，邀請到L.E.Style Dance Studio學員，帶來充滿活力的聖誕舞曲串演，還有林森路教會演唱美妙的報佳音，現場也邀請民眾一起參加點燈儀式，

今年一大亮點，同時點亮數百顆星星燈，民眾可將星星燈的願望掛置於聖誕樹上，象徵愛與希望的燈光，增添冬日浪漫的氛圍。

即日起至12月16日，館內多家品牌攜手合作聖誕美妝生活展，包含居家小物、小家電最低下殺2折起，同時，滿千送百超值優惠，12月6日至12月25日百貨服飾當日累計滿5,000送500元；首十日1樓國際精品當日單筆滿1萬送300元；12月6日至12月31日全館當日累計滿2萬再加送500元。