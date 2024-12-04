台中七期宜居建案的奢豪指標「泉宇雲鼎」舉行上樑典禮

台中市七期泉宇建設豪宅鉅作「泉宇雲鼎」舉行上樑典禮，建案坐擁七期重劃區核心地段，規劃42至66坪3至4房產品，共計68戶，以少見的SRC綠建築，打造23層時尚安全地標，引領七期新穎豪宅指標。

「雲鼎」是泉宇建設董事長賴俊志深耕台中20多年之際，取得台中國家歌劇院特區的珍稀完整基地，兩年前開售就頗受關注，業績一路長紅帶動驚人買氣，並提前施工。如今進度平穩超前，顯示這座奢華心居所，距離理想實現又向前邁進一個里程碑。

賴俊志指出，隨著美國大選落幕，全球局勢大致底定，經濟議題將是未來的主旋律，台灣在國際市場上越來越有能見度和話語權。台商大本營中台灣的核心七期重劃區，土地珍稀，具有曼哈頓生活願景，泉宇能夠在此規劃興建宅邸「泉宇雲鼎」，期盼成為七期宜居建案的奢豪指標。

上樑大典由泉宇建設二代的特助賴建廷主持，也顯示泉宇逐步交棒的佈局，以永續經營的堅定態度，建構長遠服務系統。

賴建廷提到，立足七期市政中心的「泉宇雲鼎」，坐擁國家歌劇院特區，啟封此區唯一稀珍帝王之地。負責全案設計的建築師張永明考量「綠建築」，規劃零店面純生活宅，戶戶皆為邊間，用錯位陽台設計打造出層次感，而植栽規劃也讓住戶更親近自然，每戶均擁宜居大陽台，御覽無界城市風景，這是此案獨步七期的亮點。

此外，泉宇亦在七期旁商業機能成熟的五期重劃區核心地段，陸續推出「泉宇VIVA」、「泉宇丰藏」、「泉宇丰格」，也都有好的銷售成績，穩坐地段保值的前段班。

萬淂富事業總經理龍建人分析指出，由此可以看出泉宇建設的「精耕哲學」。上述三案均以成熟商業機能為利基地，坐擁公益、精誠、大墩三商圈，得天獨厚的生活條件，為區域房價鋪墊良好基底。

加上產品規劃的適切性，如「泉宇丰格」推出3房坪數37至46坪產品，以稀有性與核心地段加乘，強化住宅保值關鍵性。「泉宇雲鼎」也一樣，在七期絕版的地段，結合綠建築高規格作品兩相帶動下，吸引注重保值的高端客層，入住歌劇院特區綠奢藝文生活新聚落。

從中部起家的泉宇建設，成立超過20年，積極深耕大台中地區，已建造上千戶美好住所，持續以零客訴優質建案立足七期，打造宜居好宅的新價值。