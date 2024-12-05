全球足球鞋製造龍頭 志強11月營收增10%

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（4）日召開法說，志強指出，明年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃（世俱盃）足球賽，2026年有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。

此外，志強積極拓展專業跑鞋領域，印尼廠將針對客戶Brooks規劃設計產品，預計明年量產出貨，有望進一步挹注營運成長動能。

志強表示，隨著製鞋產業景氣復甦，目前訂單能見度已看到明年上半年；法人則估，志強第4季旺季營運可望重返第2季高檔，並優於第3季，全年營收有機會挑戰歷史新高。

志強昨天公布11月合併營收16.8億元，月減19.7%、年增10.5%，為連續11個月年增正成長；累計前11月合併營收170.13億元、年增30.9%。志強10月營收創單月新高，主要因為部分訂單遞延出貨，以及耶誕節提前拉貨帶動，11月回到正常水準。志強前三季合併毛利率21.1%，較去年同期15.8%增加5.3個百分點，稅後純益11.31億元、年增203.2%，每股稅後純益5.78元，獲利為歷史同期次高。

第4季進入製鞋業傳統旺季，以目前志強的接單與出貨情形來看，法人估，第4季營運可望重返第2季高檔，並優於第3季，全年營收約二位數成長、有機會挑戰新高，每股稅後純益上看8元以上。

志強表示，儘管巴黎奧運已經落幕，但運動氛圍持續熱絡，集團包括足球鞋、跑鞋及戶外鞋接單持穩成長，帶動第3季淡季不淡。