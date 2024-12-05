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品牌廠啟動補庫存…製鞋大廠 一路旺到明年

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
運動休閒大廠補庫存潮啟動，台鏈旺到明年。示意圖。路透。
運動休閒大廠補庫存潮啟動，台鏈旺到明年。示意圖。路透。

運動休閒大廠補庫存潮啟動，台鏈旺到明年。台灣製鞋鏈大廠寶成（9904）、豐泰（9910）、來億、志強、百和（9938）及百和興業（8404）等營運轉強，業內指出，愈來愈多品牌端如Deckers、Skechers補庫存動作不斷，宣告鞋廠旺季列車啟動，一直開往明年。

寶成、豐泰等為首的台灣各大鞋廠前三季獲利表現，均優於去年同期。法人指出，國際各大運動休閒品牌廠不僅開始補庫存，且庫存水位開始向上調整，顯示製鞋產業景氣復甦方向明確。

值得注意的是，美國總統當選人川普擬提高對中國進口產品加徵關稅，可望為製鞋產業東南亞供應鏈迎來轉單效益，加快整體產業復甦腳步，尤其越南、印尼等東南亞生產比例高的業者將明顯受惠。

製鞋暨鞋材大廠明年營運展望
製鞋暨鞋材大廠明年營運展望

另外，根據相關品牌調查發現，品牌重要性開始洗牌，Adidas、Hoka、On Running及Asics等品牌呈現雙位數成長，消費者對於品牌忠誠度降低，對創新鞋款、材質等接受度提高，帶動新興品牌崛起，搶占傳統運動品牌市占率。

而鞋類品牌龍頭Nike銷售成績，相較於其他品牌商較不理想，主要在於品牌策略上過度依賴過去經典鞋款。其它傳統大型品牌，則觀察到Adidas推出Samba、Campus等新系列，帶動銷售的改善，前三大熱銷鞋款皆為Adidas鞋款。

鞋類相關供應鏈自上半年開始，營收大多轉為年增，然而復甦程度仍取決於主要客戶品牌，以Adidas、Hoka、On Running為主的供應鏈如百和、百和興業、來億等，都有雙位數的復甦；志強則是受惠足球賽事帶動成長強勁。

業界看好Hoka、On Running等新興品牌，因高度創新而取得更高的市占率。來億為Hoka主要供應商之一，公司持續斬獲更多鞋款代工，明年將為Hoka大幅擴張產能至2,000萬雙、年增67%，預期明年營收將維持高成長。

百和興業緹花網布製程改善帶動產品單價顯著提升，且客戶組合較佳，其中Adidas占33%、On Running占26%，占比較低的Hoka也將有顯著成長，今年虧轉盈後，預期明年將迎來顯著成長。

寶成明年出貨量將維持正成長，毛利率及營業利益率維持相對高檔。而為因應客戶需求提升，寶成也持續在東南亞如印尼、柬埔寨等地擴充產能。

寶成 東南亞 百和

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