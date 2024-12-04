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南二都園區實驗中學漲勢猛 「科技新貴搖籃」未開校、房價先飆逾八成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄，國內三大科學園區實驗中學周邊房價，近三年大漲六至八成之多，又以位於高雄市橋頭區的高科實中漲幅最高、三年漲幅高達86.8%。住商機構提供
據實價登錄，國內三大科學園區實驗中學周邊房價，近三年大漲六至八成之多，又以位於高雄市橋頭區的高科實中漲幅最高、三年漲幅高達86.8%。住商機構提供

據實價登錄，國內三大科學園區實驗中學周邊房價，近三年大漲六至八成之多，又以位於高雄市橋頭區的高科實中漲幅最高、三年漲幅高達86.8%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，園區實驗中學被稱為「科技新貴搖籃」，而高科實中位處橋頭新市鎮，周邊受惠於半導體產業進駐等議題帶動，房市前景看好，該校周邊2020年平均每坪成交均價約每坪15.9萬元，而今年平均成交行情漲至每坪29.7萬元，漲勢高達86.8%。

賴志昶觀察，該校雖說尚未正式開校，惟周邊有高雄都會公園、高雄大學等綠地與校園，且鄰近未來高捷紫線站點，生活機能齊全，加上該校所在之重劃區橋頭新市鎮，近期在開發商看好科學園區議題之下，新案持續進駐，預售案持續推高市場價位，致使房價漲勢驚人。

另針對台南市新市區的南科實中，根據實價，該校周邊房價近三年房價漲幅約達81.1%，今年平均每坪成交均價來到29.7萬元。

賴志昶補充，該校位處南科火車站旁，周邊緊鄰善化區的LM特區，該重劃區所在之蓮潭里，多年連霸六都最富里，受惠於南科園區人才相繼移入，成為新興富人聚落，更讓周邊不動產市場景氣蓬勃發展。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，園區實驗中學不僅服務園區員工及周邊設籍居民，此類學校提供高品質教育與大片綠地，並磁吸半導體人才入住，為區域房市加值不少。

惟徐佳馨指出，此類園區議題雖被視為房市光明燈，但若是全球金融結構發生變化，難免房市出現泡沫化，消費者若僅為投資需求而進場，適逢近期房市受央行信用管制措施而趨冷，就需格外注意市場波動。

房價 房市 重劃區

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