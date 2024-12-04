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全家店到店首創公益新解方 攜「舊鞋救命協會」募鞋助東非童

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家秉持「便利永續 你也+1」的ESG精神，特為協會客製化全新的物流便利服務，將「全家店到店」模式轉化為「店到倉到倉」的創新公益模式。全家/提供
全家秉持「便利永續 你也+1」的ESG精神，特為協會客製化全新的物流便利服務，將「全家店到店」模式轉化為「店到倉到倉」的創新公益模式。全家/提供

全家（5903）便利商店再推社會公益創新解方！全家長期運用通路優勢，扮演公益團體與消費者之間的最佳橋梁。年近歲末，全家與「舊鞋救命國際基督關懷協會」（下稱舊鞋救命協會）攜手送暖，於12月11日至12月17日推動為期一周的「舊鞋救命—全家店到店募集」公益活動，號召消費者將乾淨完好的舊鞋捐贈予東非貧童，免於沙蚤攻擊、得以健康長大。

「舊鞋救命協會」成立十年來，已幫助東非達300萬人次，皆有賴台灣民眾的愛心，長期自付宅配費用來捐贈舊鞋；全家有感於此，秉持「便利永續 你也+1」的ESG精神，特為協會客製化全新的物流便利服務，將「全家店到店」模式轉化為「店到倉到倉」的創新公益模式，一讓民眾享有長期50元公益運費，大幅降低寄送成本，抗通膨做愛心少負擔，二讓協會省去高頻大量的包裹簽收勞務，三因降低宅配送貨趟次而減少碳排放，讓公益行動善意再加乘，多方有利又共好。

適逢12月10號世界人權日，全家拋磚引玉推出限定活動，12月11日- 12月17日凡消費者以「全家店到店」捐贈舊鞋舊物，或於全家愛心大平台（店舖FamiPort和手機APP）捐款予「舊鞋救命協會」滿100元，全家將再捐10元（上限1萬筆）用於資助貨櫃海運，串起舊鞋從台灣到非洲貧童的最後一哩路。活動期間全家會員每寄一件舊鞋、舊物，可額外獲贈茶葉蛋一顆，邀請民眾年終歲末一起到全家溫暖送愛。

東非赤貧地區居民每日收入僅2美元，許多孩子無鞋可穿，面臨沙蚤從腳底侵入吸血的威脅，危害健康且恐有截肢風險，而最好的預防是衛生教育、環境清潔、並穿上一雙保護雙腳的鞋子。「全家店到店」為舊鞋救命行動所加以客製化的公益模式擁有三大特色：1.兩步驟快速寄件 2.愛心物資貨態追蹤 3.公益運費50元，民眾捐舊鞋只需帶著包裹，到全家超過4,200間店舖之FamiPort機台，點選舊鞋救命服務快捷鍵，「輸入寄件資訊」、「列印繳費單」兩大步驟後即可寄送。

為鼓勵民眾響應，更推出長期50元公益店到店運費，對比一般宅配更少經濟負擔；民眾還可隨從開啟全家會員APP中「我的包裹」功能，掌握已捐物資的包裹動態，抵達舊鞋救命倉庫時更有簡訊通知，確保愛心順利送達。

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家於2008年於業界首創「店到店」模式以來，長期於電商市場中扮演顧客取貨最後一哩路的關鍵角色，此次則以此基礎為公益團體客製化「店到倉到倉」的全新物流模式，有助解決協會服務痛點、降低民眾捐物阻力、並為東非孩童健康長大盡一份心力。透過「店到倉到倉」的創新模式，民眾到全家店舖寄出的捐贈包裹，採逆物流方式送至全家倉庫集運，達一定數量後再以物流專車直接配送到「舊鞋救命協會」倉庫。

舊鞋救命創辦人楊右任表示，一雙雙閒置在家的舊鞋，可以改變遠方非洲孩童的生命，舊鞋救命十年來，幫助300多萬的非洲偏鄉居民獲得一雙保護雙腳的鞋子，幫助當地居民的生命得以翻轉，帶來無價的影響力。此次與全家開啟「舊鞋救命—全家店到店募集」社會創新解方，不僅讓長期支持送愛的民眾，有運費實惠且24小時、多店點皆可捐的便利物流模式，包裹透過全家物流集運後，採專車配送到倉的方式，可以依照捐物數量，調整物流配送的趟次，省去零散的收件工作與志工人力，也讓民眾愛心更快速便利送達東非。

全家 消費 非洲

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