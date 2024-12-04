屈臣氏西門店台味改裝搶國際客 明年拚達600店

疫後西門町國際旅客回升，屈臣氏斥資逾千萬元改裝西門旗艦店，台灣屈臣氏董事總經理黃艾知今天指出，國際旅客鍾愛「台灣製造」面膜、保健品，盼改裝帶動業績、人流雙位數成長。目前屈臣氏全台共有580店，預計明年上半年可達600店。

屈臣氏今年啟動改裝店計畫，截至目前已針對全台5家重點門市進行改裝，屈臣氏西門旗艦店坐落於西門町商圈，隨著疫後旅遊穩步回溫，近期國際旅客造訪人次回升，因應觀光需求增加，屈臣氏啟動歷時45天的西門店改裝計畫，在今天正式開幕。

黃艾知接受媒體訪問表示，西門旗艦店國際旅客占比約6、7成，以韓國、香港、新加坡、東南亞旅客為主，因此改裝重點是將來台必買商品、伴手禮陳列於1樓，打造成「正台味屈臣氏」，期待增加更多國際旅客，帶動業績、人流雙位數成長。

不過，她不諱言，來台旅客在今年第2季月因花蓮403地震嚴重下滑，雖目前已有慢慢回升，但尚未回到地震前狀態，也因少掉陸客，國際旅客數量仍不及疫前狀態。

因應國際旅客結構調整，屈臣氏滾動調整商品內容，黃艾知舉例，過去中國客喜歡萬金油等藥品類商品，韓國客則偏好黑人牙膏和熊寶貝。

如今邁入疫後時代，黃艾知指出，除鳳梨酥、太陽餅等伴手禮外，現在國際旅客鍾愛「台灣製造」面膜等保養品，面膜區銷量冠軍為充滿台灣味的珍奶、牛肉麵面膜；另夜酵素、魚油、膠原蛋白粉等保健品也頗受青睞。

西門旗艦店定位為「目的型美妝」店型，「客單價」高於其他店。黃艾知解釋，屈臣氏共有目的型美妝、都會型美妝、都會住宅門市、在地門市等4類店型，目前全台店數580家，預計明年上半年可達到600店。