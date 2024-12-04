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星宇成台灣第一家直飛神戶航空公司 估明年4月開航
準備探索神戶魅力！神戶市與星宇航空（2646）4日於神戶市政廳召開媒體發表會，由星宇航空劉允富策略長、神戶市久元喜造市長、神戸市港湾局局長（空港擔當）河原康生共同主持，宣布規劃於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班，成為台灣第一家運營神戶機場的航空公司。
星宇航空將提供每周三班從台北出發、每周七班從台中出發的飛航服務，帶領旅客領略這座充滿國際化與歷史底蘊的迷人城市，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。詳細航班及開賣資訊待民航局許可後正式公布。
星宇航空策略長劉允富表示：「我們非常榮幸能成為首家連接台灣與神戶的航空公司，神戶作為京阪神地區的重要港口，是商務與旅遊交流的樞紐，匯集豐富的自然、美食與人文資源，展現其獨特魅力。
2025年適逢世界博覽會於大阪舉辦，神戶機場開闢國際航線不僅為迎接博覽會的重要舉措，也進一步強化京阪神地區的國際交通便利性。星宇航空將致力於連結台灣與神戶，希望能帶給雙邊旅客新的旅遊選擇，也促進兩地緊密的觀光與經濟合作」。
延續在日本市場的穩健發展，星宇航空致力扮演台日文化交流的橋樑。神戶是星宇航空第十一個日本航點，目前星宇航空已成功開闢東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、函館、仙台、名古屋、熊本、高松等航點。台北-神戶、台中-神戶開航初期預計以A321neo機型執飛，提供台北每周三班的服務，台中更是每日一班。
神戶距離大阪、京都及奈良等熱門景點只需一小時左右的車程，屆時旅客將可彈性搭配往返大阪的航班，規劃雙點進出的旅行，將京阪神地區的風采一網打盡。星宇航空也期待能帶動神戶旅客到台灣感受多元文化、美麗自然景觀及豐富的美食。
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