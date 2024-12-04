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星宇成台灣第一家直飛神戶航空公司 估明年4月開航

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空將帶領旅客領略這座充滿國際化與歷史底蘊的迷人城市，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。星宇航提供
星宇航空將帶領旅客領略這座充滿國際化與歷史底蘊的迷人城市，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。星宇航提供

準備探索神戶魅力！神戶市與星宇航空（2646）4日於神戶市政廳召開媒體發表會，由星宇航空劉允富策略長、神戶市久元喜造市長、神戸市港湾局局長（空港擔當）河原康生共同主持，宣布規劃於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班，成為台灣第一家運營神戶機場的航空公司。

星宇航空將提供每周三班從台北出發、每周七班從台中出發的飛航服務，帶領旅客領略這座充滿國際化與歷史底蘊的迷人城市，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。詳細航班及開賣資訊待民航局許可後正式公布。

星宇航空策略長劉允富表示：「我們非常榮幸能成為首家連接台灣與神戶的航空公司，神戶作為京阪神地區的重要港口，是商務與旅遊交流的樞紐，匯集豐富的自然、美食與人文資源，展現其獨特魅力。

2025年適逢世界博覽會於大阪舉辦，神戶機場開闢國際航線不僅為迎接博覽會的重要舉措，也進一步強化京阪神地區的國際交通便利性。星宇航空將致力於連結台灣與神戶，希望能帶給雙邊旅客新的旅遊選擇，也促進兩地緊密的觀光與經濟合作」。

延續在日本市場的穩健發展，星宇航空致力扮演台日文化交流的橋樑。神戶是星宇航空第十一個日本航點，目前星宇航空已成功開闢東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、函館、仙台、名古屋、熊本、高松等航點。台北-神戶、台中-神戶開航初期預計以A321neo機型執飛，提供台北每周三班的服務，台中更是每日一班。

神戶距離大阪、京都及奈良等熱門景點只需一小時左右的車程，屆時旅客將可彈性搭配往返大阪的航班，規劃雙點進出的旅行，將京阪神地區的風采一網打盡。星宇航空也期待能帶動神戶旅客到台灣感受多元文化、美麗自然景觀及豐富的美食。

神戶市與星宇航空4日於神戶市政廳召開媒體發表會，宣布將於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班，成為台灣第一家運營神戶機場的航空公司。圖左至右為由神戶市久元喜造市長、星宇航空劉允富策略長。星宇航空提供
神戶市與星宇航空4日於神戶市政廳召開媒體發表會，宣布將於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班，成為台灣第一家運營神戶機場的航空公司。圖左至右為由神戶市久元喜造市長、星宇航空劉允富策略長。星宇航空提供
神戶市久元喜造市長宣布星宇航空將成為台灣飛航神戶機場的首家航空公司。星宇航空提供
神戶市久元喜造市長宣布星宇航空將成為台灣飛航神戶機場的首家航空公司。星宇航空提供
星宇航空將帶領旅客領略這座充滿國際化與歷史底蘊的迷人城市，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。星宇航空提供
星宇航空將帶領旅客領略這座充滿國際化與歷史底蘊的迷人城市，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。星宇航空提供
神戶市久元喜造市長與星宇航空劉允富策略長。星宇航空提供
神戶市久元喜造市長與星宇航空劉允富策略長。星宇航空提供

大阪 星宇航空 神戶

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