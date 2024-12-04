連鎖效應／歸零創業 減法創新

將兩片酥鬆的曲奇餅乾疊合，在中間包入巧克力心，成為全台唯一「包心」而非「夾心」曲奇餅乾，此包心技術取得了專利，採用創新製程，只為了顧客回家用烤箱烤一下，就能有流心的口感。

放棄高科技業優渥的待遇，保有科技人的執著，鴻鼎菓子張育睿提起最初包心曲奇製成率僅10%，與團隊一起面對的過程。不怕麻煩、以終為始，共事出願意自我挑戰的烘焙師，目前包心的製成率已超過95%。

歸零投入創業本就不易，張育睿選擇自己外行的烘焙，想法卻特別多，鴻鼎菓子之所以被業界稱為「科技烘焙」，主要就是「差異化」，首創之舉除了包心曲奇之外，還有檸檬酥和心型堅果塔。

創新需要預算支持，大多數商業服務業或連鎖品牌在創新研發時，側重做看得見的創新，目的就是為了博顧客的眼球，但堅持做「看不見」的創新，「最初是為了兩個寶貝女兒」，張育睿說：「用做給家人吃的心情來開發產品。」

鴻鼎菓子十年來投入潔淨生產，建立技術做為其堅實的護城河，三項減法鑄就其創新行動：

一、三少配方：品嘗烘焙菓子幸福的滋味時，也可以減少負擔，獨創「少鹽、少糖、少油」三少配方，例如堅果塔用焦糖加上紅糖薄裹糖，與一般業者用濃郁的太妃糖不同。

二、四無鐵則：添加愈少愈好，鴻鼎堅守「無香料、無防腐劑、無化學添加、無反式脂肪酸」的烘焙製品，經過長年的努力，目前有14項產品通過雙潔淨標章。

三、純粹品味：A.A. TASTE AWARDS(全球純粹品味評鑑)是全球唯一以CLEAN LABEL（潔淨標章）為取向的美味評鑑，鴻鼎連續五年參與，並連續榮獲最高三星殊榮。

鴻鼎持續投入純粹品味的食品評鑑，主要是與自身的研發創新理念一致，透過和來自全球堅持少添加的業者一起共同交流，用真實的食物味道，做出美味的烘焙。

追求食物的「真」滋味，用好團隊做對的事，反而沒有傳統行業的包袱，一切都可以挑戰與創新。

目前張育睿和團隊進一步鎖定ESG做為發展的目標，從選用在地食材開始，檸檬酥的研發就取材自屏東的青檸。

做業界想不到也沒有人做的事，專利製程與首創口味，都經過千百次失敗的淬鍊，才打磨出來的，創新除了新鮮的想法之外，還要有不走老路的勇氣。