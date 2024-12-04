ESG 最前線／設定合理ESG績效指標

在當今企業發展中，ESG（環境保護、社會責任、公司治理）已成為衡量企業長期價值和可持續發展的關鍵標準。合理的ESG績效評估指標對企業推動可持續發展目標至關重要。

企業設定ESG績效指標時，應該全盤考量以下五大關鍵因素。

一、選擇與業務相符的指標

此項有三個指標。首先是行業特性，不同行業的ESG風險和機會不同，須根據行業選擇相關指標。

其次是業務目標，短期與長期目標可能需要不同的優先指標。初創企業或許更重視治理結構，成熟企業則可能聚焦環境管理。

第三，利益相關者需求，股東、員工、消費者等對企業的ESG表現有不同期望，應根據需求設置指標。

二、指標應具備可衡量性與可操作性

ESG指標需具備具體、可量化的特點，且能實際操作。這樣有助於企業追蹤進展並讓利益相關者看到成果。例如碳排放指標，設定年度減少5%碳排放目標；員工多樣性指標，確保30%以上員工來自不同族裔背景；透明度指標，衡量反貪腐舉報系統的運作效果。

三、綜合考慮定性與定量指標

ESG指標應兼顧定量與定性。定量指標便於量化與比較，如能源消耗減少比例、女性高層管理者比例等；定性指標則描述企業行為或管理情況，如員工滿意度、社會責任執行情況。

在環境方面可使用碳排放量、能源使用量等定量指標；在社會方面則可考慮員工福利或企業社會責任項目的執行情況等定性指標。

四、透明性與外部驗證

為保證ESG績效評估指標的公正性，企業須保持透明，並邀請第三方機構進行驗證或審核。透明的報告有助於建立信任，讓利益相關者了解企業的ESG表現。企業可定期發布ESG報告，並公開披露目標達成情況及未來計劃。

五、持續改進與調整

ESG的管理是動態過程，企業應隨環境、法律法規、科技發展及利益相關者需求變化，不斷調整ESG指標。應建立監控和改進機制，定期檢視指標的適應性和有效性。

隨著時間推移，原有指標可能無法完全反映企業面臨的新挑戰和機遇，因此企業應保持靈活性，根據新的環境調整。