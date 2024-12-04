瑪格麗特談品牌與領導／強化資安 建立防偽機制

「我公司有一個員工在工作上非常有野心，很喜歡讓別人知道他很厲害，私底下和同事相處，也努力表現出他的品味，更時不時地表達他能讀懂我的意圖。但現在愈來愈誇張的是，他會假借我的名義去布達事情，甚至用於跨單位索取資料，儼然一副是我的分身的樣子。」一個企業的總經理很苦惱地問我。

我想了想：「這是一個千古以來就存在的問題：『狐假虎威』『拿雞毛當令箭』，或『用別人的羽毛來裝飾自己』，都是標準的偽分身」。

有些人就是會假借公司上層的名義，說他們自己想說的話，取得他們自己想要的結果，這一是代表著他沒有自信，二是急著想要結果，三是他內心已經讓自己坐上那個位子，想要弄假成真，久了以後，他自己也無法分辨真假。

尤其在現在的網路世界，大家就在虛實的世界中遊走，任何一個人只要愈有名、有權或有錢，就如同西方諺語，難以避免「被他人抓住衣尾，或被靠掛在身上生活」，只會有愈來愈多的偽分身，不勝其擾。」我看著這位年輕的總經理眉頭愈皺愈緊。

往好處想的話，有偽分身表示你身上有人家想要的；但若你會提出這個問題，應該是這類事情不是一朝一夕，而且已經讓你的情緒產生了波動。所以你可能要靜下來問自己：真正的問題是「個人不舒服」，還是「影響到組織作業」，或者「公司的文化」。

若是個人不舒服，找出來是怎麼樣的不舒服。別人要模仿你，不是你能控制的；另外有人要相信這個偽分身，更不是你可以控制的。

為了你不能控制的事情不舒服，只是為難自己。就像是晴天，賣傘的難過，雨天，種西瓜的哀嚎，因為這些不能控制的事而難過，不但無解，還讓日子無望。

但若是影響「組織作業」，甚至「企業文化」，那就是不能容忍之「惡」，一定要快快檢討「工作流程」與建立「資安與防偽機制」。為何同仁無法分辨資訊來源的真偽？是工作流程出了問題，還是公司的「權威文化」，讓工作人員不敢，也不想驗證，以致無法判斷資訊來源的真偽。公司剛好可以借此機會重建工作流程，建立防偽機制。

在國外，已經有很多的案例，有財務人員接到公司最高領導階層的要求匯出款項，結果後來發現資訊是偽造的，但大筆款項已匯出，求助無門。

未來的世界，不管個人或企業，假資訊、偽分身只會多不會少，肯定防不勝防；更多AI形成的聲音，影像，文字的假資訊，偽身分，只會氾濫，不會消失。尤其在AI不斷進化的世界，不管是個人生活，或是在工作職場，肯定都應該保有防備假資訊，偽分身的「危機意識」及「資安與防偽機制」。

這個具野心的員工提供了很好的機會，讓公司可以因此做一個師出有名的「資安風險壓力測試」，更協助公司避開在未來更大成長後可能帶來的風險。