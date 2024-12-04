智慧經營／中華航空總座高星潢 傳遞價值 深化品牌形象

華航（2610）今年歡慶65歲生日，總經理高星潢分享，品牌形象是一個企業價值理念的體現，想要進入消費者的心中，更需要融入消費者的日常生活；華航秉持一貫對安全的堅持及不妥協的態度，以飛安零事故的信念為主軸，把華航經營得欣欣向榮，更要同時善盡企業社會責任，符合國際永續發展。

善盡企業社會責任

高星潢指出，現今資訊量爆炸的世代，想要讓品牌脫穎而出，一家老牌企業更需要用心去跟消費者溝通，除了產品本身質量好，華航在全球航空業界已擁有高度專業形象，要讓更多年輕的消費者認同華航，華航也展開一系列深化品牌印象、涵蓋從企業到消費者端都不斷溝通，傳遞華航品牌核心價值，打造與時俱進的國際化形象。

華航還必須肩負連結在地與國際的使命，默默用行動挺台灣囝仔，接送P12（世界棒球12強）中華隊球員自日本返台，機長與座艙長廣播歡迎貴賓祝賀勇奪金牌，機上所有的乘客也一起為中華隊喝采，並且贈送每位球員與教練華航金卡尊榮會員。

為協助花蓮地震災後復原，高星潢分享華航如何用行動力挺花蓮，特別選定花蓮舉辦公益棒球營，由知名職棒球星陳偉殷、陳鏞基及陳柏毓於花蓮縣立棒球場，與在地六所小學棒球隊的百名小球員熱情分享棒球技巧，以近距離互動訓練，鼓勵學童逐夢飛翔，揮出自我。

今年華航也首次南下高雄舉辦公益桌球營，邀請台灣桌球教父莊智淵親身指導，透過國手級的經驗傳承，及多元化的桌球營內容，導引學童發掘運動樂趣與自身潛能，為國家桌球紮根盡一分心力。

華航還推動全民樂活運動，2024年舉辦首屆「華航馬拉松」星光夜跑，吸引近萬名海內外跑者共襄盛舉，寫下國內半程馬拉松賽事夜跑參賽人數最多紀錄；華航馬拉松打造嶄新型態運動嘉年華，創造全齡同樂、親子共跑的珍貴回憶，寓路跑於娛樂，跑出健康新生活。

用心經營成果豐碩

在營運部分，高星潢也分享華航團隊用心經營成果，2024年前三季獲利繳出亮麗的成績單，第3季及累計前三季獲利同步創下歷史同期新高；華航前三季獲利已經突破百億元，每股純益達1.71元，已賺贏去年全年。

華航營運表現持續受外界肯定，2024年中華信評發布中華航空的長期信用評等調升為「twA-」，短期信用評等為「twA-2」。考量因台灣出境需求強烈，而華航在疫後恢復表現優於其他同業，主要航線營運持續較佳，為客運表現提供支持，並預期華航可於2025年前維持相對較高的收益率，同時全球電商與電子產品需求帶動航空貨運市場持續成長，致使收益率提高，帶動整體營運現金流量及獲利能力提升。

中華信評大力肯定華航客貨運表現帶來強健的營運現金流量與獲利能力，華航的現金流量FFO（funds from operations）對借款比預期將維持在高於20%的水準，看好華航維持穩健成長動能。

顧客體驗獲得肯定

高星潢分享，華航今年再度從六百多家國際航空公司脫穎而出，連續九年獲國際航空乘客體驗協會《APEX》頒「全球五星航空」最佳榮譽，同時獲頒「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」，一次囊括三大殊榮。

華航與客戶共享減碳效益，不僅直接降低飛行運輸的碳排放，也有效減少客戶搭機與貨物運送的碳足跡，更希望可為航空業的永續發展作出貢獻，共同邁向2050淨零碳排目標。

2024年首創與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）採購合作備忘錄，為台灣航空業首次攜手企業客戶共同使用永續航空燃油，為國內業界全新的商業運作模式。

在企業永續治理方面，華航也居領先地位，連續八年榮獲「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」成分股，今年更第六度入選「臺灣永續指數」，並獲贈成分股企業專屬標章，顯現華航在永續發展與企業治理方面的努力，穩定邁向卓越。