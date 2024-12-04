空汙防制區加嚴、新北市影響大 環境部：參酌調整

環境部4日舉行「直轄市、縣（市）各級空氣汙染防制區」修正草案研商會，由於這次將大幅加嚴空汙標準，降為三級警戒區域的縣市，空汙費率將增加1.2倍，新設變更污染源必須採用更高等級的減量技術，依現行標準，新北市將會首當其衝。

這次在懸浮污染物PM10有5縣市增至三級防制區，對照PM2.5三級防制區，只有新北市為新增。環境部大氣司長張順欽補充，新北市轄內只有萬里站受到地形影響，導致測站指數超標，但其他測站都符合標準，因此會想辦法依科學標準來做一些排除。

環境部日前公布空氣品質最新標準，同時預告加嚴空汙防制區，舉行研商會聆聽外界意見。依「空氣污染防制法」，中央主管機關應依空氣品質狀況將各縣（市）分為空汙防制區，國家公園及自然保護區為一級防制區，達到標準列為二級防制區，未達標者為三級防制區；標準至少每4年檢討1次。

在這次修正，主要是配合9月底空汙標準修正發布後全面加嚴9項汙染物濃度標準，PM10標準比美日韓更為嚴格、PM2.5為亞洲最嚴，臭氧則是與鄰近國家一致，在加嚴的情況下，由過往各測站平均值，改為站站達標。在這樣的標準下，PM10三級防制區由6縣市增至11縣市，新增包括新北市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市。

張順欽解釋，同時參考PM2.5懸浮汙染的三級防制區，僅新北市為新增縣市，但包括公民團體、新北市環保局等單位都認為全新北市僅萬里測站受到境外污染影響超標，若以新的站站達標來看，將導致新北市全被列入三級防制區，影響不小，「這部分我們會參考意見來看看怎麼調整」。

另外，張順欽指出，公民團體的意見包括防制區從現行每4年檢討1次、縮短為每2年檢討1次，這部分確實可以納入參考之中。