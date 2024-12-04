台灣連鎖暨加盟協會「全國商店傑出店長」頒獎
台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)下午 舉辦「2024全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」頒獎典禮，優良店長活動30週年見證台灣連鎖業成就，副總統蕭美琴出席頒獎典禮，期許連鎮業以韌性與創新邁向高峰。
台灣連鎖暨加盟協會表示，連續30年舉辦優良店長表揚活動，今年有 44 家連鎖企業共259位優良店長接受表揚，這些第一線門市執行長平均年齡39歲，平均年資13年，擔任店長平均年資8年，女性店長(53%)比例略高於男性(47%)，反映服務業在人才任用上的性別平衡，店長人才在各企業有多元化的管理特色與發展潛力，為鼓勵優良店長進一步自我挑戰，協會連續舉辦27屆傑出店長選拔「傑出店長獎」，已有連鎖業奧斯卡美譽。
今年有161位店長參選傑店，歷經半年，必須跨越重重關卡等多元競賽形式，頒獎典禮將正式揭曉年度傑出店長，協會理事長陳翔玢表示，隨著全球數位化轉型的加速，服務業正重新定義顧客服務的價值。連鎖企業不斷運用智能化營運與數據驅動的決策模式，應對快速變化的消費行為與市場需求，店長的角色愈加重要，不僅是店鋪日常運營的管理者，更是品牌價值的實踐者與顧客信任的締造者，同行不是冤家，異業可以為師，優良店長及傑出店長是連鎖產業持續壯大的根基，大環境雖有缺工及物價漲壓力，但TCFA透過表揚活動推動產業交流、激勵店長與團隊攜手創新，共同迎接未來挑戰，攀登事業新高峰。
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