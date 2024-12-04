台灣連鎖暨加盟協會「全國商店傑出店長」頒獎

台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)下午 舉辦「2024全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」頒獎典禮，優良店長活動30週年見證台灣連鎖業成就，副總統蕭美琴出席頒獎典禮，期許連鎮業以韌性與創新邁向高峰。

台灣連鎖暨加盟協會表示，連續30年舉辦優良店長表揚活動，今年有 44 家連鎖企業共259位優良店長接受表揚，這些第一線門市執行長平均年齡39歲，平均年資13年，擔任店長平均年資8年，女性店長(53%)比例略高於男性(47%)，反映服務業在人才任用上的性別平衡，店長人才在各企業有多元化的管理特色與發展潛力，為鼓勵優良店長進一步自我挑戰，協會連續舉辦27屆傑出店長選拔「傑出店長獎」，已有連鎖業奧斯卡美譽。