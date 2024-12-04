大江基因與聯新國際醫院合作 自體脂肪幹細胞計畫獲批准

大江基因（6879）4日表示，與聯新國際醫院合作申請「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損計畫」已獲得衛生福利部特管法批准。

大江基因參加明基佳世達集團在台灣醫療科技展的展區，於12月5日至12月8日展示精準治療及再生醫學主題，將打造智慧醫療新未來。12月7日將特別邀請聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱至現場分享退化性關節炎衛教講座，邀請民眾一同響應。

根據衛福部報告指出，退化性關節炎是常見的老年退化疾病，國內膝關節退化盛行率約15%。隨著年齡增長和日常使用，關節軟骨逐漸退化，導致疼痛、僵硬和活動受限，尤其中老年人大多數都有退化性關節炎的症狀。

大江基因與聯新國際醫院針對細胞治療計畫攜手合作，期望為運動員及退化性關節炎患者帶來更全面的醫療技術，持續擴大再生醫療服務。聯新國際醫院擁有先進的醫療設備及專業的醫療團隊，結合大江基因的研發實力，共同致力於為患者提供好的選擇，開創醫療新契機 。