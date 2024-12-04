響應美國製造！大同啟動美國策略性投資計畫 將完成在美布局拼圖

大同（2371）4日宣布，為擴大搶攻美國變壓器市場龐大商機，以及因應總統當選人川普的美國製造（Made in USA）政策，正式啟動跨國策略性投資計畫，與國內國際會計師事務所洽談簽署財務顧問服務合約，協助大同完成美國策略性投資布局的最後一塊拼圖。大同將成為國內首家在美國，擁有變壓器製造廠的企業。

美國前總統川普將於明年一月重新入主白宮，其政策「美國製造」將成為經貿主軸。川普透過社群媒體發文提到，就職後將立即對墨西哥及中國大陸加徵關稅，分別在既有關稅基礎上額外徵收25%及10%，恐大幅削弱墨西哥及中國大陸商品的競爭力，由此可見，準總統川普的Made in USA與Make America Great Again競選政見勢在必行。

隨著人工智慧（AI）發展帶動用電與基礎建設需求激增，加上淨零碳排浪潮推進下，美國電力相關設備正迎來爆發性成長，重電大廠紛紛搶食美國電力基建大餅。然而國際趨勢及國家法令變化迅速，考驗所有企業的應變能力。

大同公司持續密切關注國際市場趨勢，將領先業界啟動美國大戰略二部曲，首要是與美國三大電網的經銷通路商締結策略聯盟，以快速生產及擴充產能等優勢，爭取訂單；接著是鎖定在美國具有電線電纜、重電生產能力的業者進行策略性投資計畫，進一步取得Made in USA門票。

大同近期在海外深耕布局下，已成功獲得日本最大電力公司的認證，領先國內業者拿下水力發電機組及變壓器訂單、智慧電表更是公共標案的唯一外商，大同在日本打下成功基礎後，催動營收、獲利的引擎。美國市場方面，大同正以彎道超車的策略，目標結盟三大電網通路經銷商及策略性投資美國在地重電生產業者，將成為第一家擁有美國本土變壓器生產基地的企業。公司也有信心在五間大園重電生產基地，加上即將開出產能的觀音配電變壓器新廠挹注下，與美國戰略重電夥伴齊心爭取在地的電力基建大餅。