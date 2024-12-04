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懷特癌疲憊藥首度公布健保真實世界數據 91%患者獲改善

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

懷特新藥（4108）4日宣布，該公司研發上市的「癌因性疲憊症」新藥，自2021年3月起納入健保給付，嘉惠乳癌晚期患者。日前首次公布最新真實世界數據（Real-world. Evidence, RWE），91%患者獲得改善，85%經醫師評估達到整體治療的正面效果。懷特新藥表示，該數據已發布於2024台北國際乳癌研討會（TIBCS），盼藉此讓外界更了解癌疲憊，及早辨識與處理，在抗癌路上更為順利。

懷特新藥表示，台灣每年新增上萬人確診乳癌，根據2021年癌症登記報告，乳癌發生數達1萬5,448例，居女性癌症發生率之首；統計發現，約75%乳癌患者有癌疲憊困擾，影響生活品質與治療順從性，更是讓癌友最困擾的副作用。

「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」已被列入國際疾病分類ICD-10，是化放療的過程中最常見的不適症狀。懷特新藥研發上市的治療藥，是全球唯一的治療處方，已於2021年3月起納入健保給付，照顧晚期乳癌患者，協助完成化放療療程。

懷特新藥近日公布納健保後的最新RWE，結果顯示，超過九成患者症狀獲得改善，85%經醫師評估達到整體治療的正面效果，此外，近六成患者從中重度疲憊，轉為輕度或無疲憊，重度疲憊患者更減少32至40%。

該項數據已發表於2024 TIBCS，獲得高度關注與肯定，參與計畫的醫師指出，許多人仍誤以為疲憊是治療過程中的「正常現象」，或不了解目前已有多種控制方法，若不妥善處理，會影響患者生活品質，對任何事都提不起勁，更可能因疲憊放棄治療或無法承受療程劑量，務必依治療指引妥善處置。

懷特新藥總經理李伊伶表示，健保的真實世界數據，再次展現癌疲憊藥物的價值，提升治療信心，除了持續以健保帶動自費市場，也期盼健保能擴大給付範圍，嘉惠更多癌友；此外，懷特新藥也持續攜手各大醫療院所進行多項癌症藥物的合併療法，擴大產品應用與價值，增添營收。

乳癌 健保給付

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