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大同啟動美國策略性投資計畫 完成美布局最後一塊拼圖

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大同（2371）4日宣布，為擴大搶攻美國變壓器市場龐大商機及因應總統當選人川普的美國製造（Made in USA）政策，正式啟動跨國策略性投資計畫，與國內國際會計師事務所洽談簽署財務顧問服務合約，協助大同完成美國策略性投資布局的最後一塊拼圖，大同將成為國內首家在美國擁有變壓器製造廠的企業。

美國前總統川普將於明年1月重新入主白宮，其政策「美國製造」將成為經貿主軸。川普透過社群媒體發文提到，就職後將立即對墨西哥及中國大陸加徵關稅，分別在既有關稅基礎上額外徵收25%及10%，恐大幅削弱墨西哥及中國大陸商品的競爭力，由此可見，準總統川普的Made in USA與Make America Great Again競選政見勢在必行。

隨著人工智慧（AI）發展帶動用電與基礎建設需求激增，加上淨零碳排浪潮推進下，美國電力相關設備正迎來爆發性成長，重電大廠紛紛搶食美國電力基建大餅。然而國際趨勢及國家法令變化迅速，考驗所有企業的應變能力。

大同一直密切關注國際市場趨勢，領先業界啟動美國大戰略二部曲，首要是與美國三大電網的經銷通路商締結策略聯盟，以快速生產及擴充產能等優勢，爭取訂單；接著是鎖定在美國具有電線電纜、重電生產能力的業者進行策略性投資計畫，進一步取得Made in USA門票。

大同近期在海外深耕布局下，已成功獲得日本最大電力公司的認證，領先國內業者拿下水力發電機組及變壓器訂單、智慧電表更是公共標案的唯一外商，大同在日本打下成功基礎後，催動營收、獲利的引擎。

美國市場方面，大同正以彎道超車的策略，目標結盟三大電網通路經銷商及策略性投資美國在地重電生產業者，將成為第一家擁有美國本土變壓器生產基地的企業。公司也有信心在五間大園重電生產基地，加上即將開出產能的觀音配電變壓器新廠挹注下，與美國戰略重電夥伴齊心爭取在地的電力基建大餅。

大同 美國

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