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信義代銷再創佳績 連續3年榮獲「台灣代銷業大評鑑」金獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
隨著房地產市場持續變化與挑戰，信義代銷再次以卓越表現脫穎而出，榮獲2024年「台灣代銷業大評鑑」金獎肯定。圖左起內政部政務次長董建宏、信義代銷執行副總經理呂信銓。（圖:信義代銷提供）
隨著房地產市場持續變化與挑戰，信義代銷再次以卓越表現脫穎而出，榮獲2024年「台灣代銷業大評鑑」金獎肯定。圖左起內政部政務次長董建宏、信義代銷執行副總經理呂信銓。（圖:信義代銷提供）

隨著房地產市場持續變化與挑戰，信義代銷再次以卓越表現脫穎而出，榮獲2024年「台灣代銷業大評鑑」金獎，充分展現其品牌實力與業界領導地位。信義代銷秉持「以人為本」理念，將市場需求與法規發展融入到日常的運營與服務中，也於評鑑中連續3年獲得金獎殊榮。

主辦單位今年針對台灣規模最大的20家代銷業者銷售案場，從預約賞屋、現場看屋、回訪議價、資訊揭露和遵守法規等預售屋購屋流程，進行公正客觀的深度稽查及專業評鑑，委託第三方專業評鑑機構且具有SGS認證的秘密客，選出表現最優異的6家代銷業者。

內政部政務次長董建宏強調，代銷業者擔任建商消費者之間的溝通橋樑，讓不同階段的購屋者都能「住者有其屋，住者適其屋」，政府也會持續與代銷業者共同打造合理、安全、公平的交易環境，希望獲獎的代銷業者未來能發揮標竿的功能，成為代銷產業重要的典範。

頒獎典禮後亦邀請獲獎業者參與房市高峰論壇，針對新一波信用管制上路後，代銷業者經營方向、業務策略加以分享。信義代銷執行副總經理呂信銓指出，第七波信用管制政策直接影響購屋者資金周轉，抑制需求，成交量明顯縮減，特別對於投資置產型買方及換屋型買方資金上影響顯著，而另一層面則影響市場上消費者信心，實際反映在中古市場及預售市場，在政策實行前後來人量與成交量皆有明顯的下修。

隨著經營環境挑戰不斷，呂信銓認為首要任務為軟實力提升，如人才培育、推行模組化數位銷售工具、銷售模式多元化、提昇服務的專業與滿意度，針對業主需求，建立代銷人才庫，依不同職級需求分層培訓，提升 ESG 與數位科技專業能力，讓身為建商第一線代表的代銷，用專業力提升消費者對建商品牌的好感度。

談到創新經營層面，呂信銓認為善用科技力與資源整合是必不可少，如結合數位化轉型與科技應用、跨領域合作與資源整合、深化永續經營夥伴關係、資源整合提升綜效，以大數據、人工智慧（AI）等工具提升廣告投放的精準度、銷售效率和客戶匹配度，也藉此分析提供精準的坪數定位符合市場需求，並持續與建商合作推廣低碳、社區營造、永續、健康之產品，契合市場趨勢與政策方向，成為建商與買方間最好的夥伴。

建商 消費

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