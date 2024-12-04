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台灣生技應用AI仍落後 資誠籲：抓住數位醫療新浪潮

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

隨著全球數位醫療的快速發展，台灣生技產業正面臨前所未有的挑戰與機遇，會計師呼籲，生技醫療產業在採用AI方面相較其他領域仍顯落後，台灣在醫療與數位科技領域具備強大實力，應抓住這波新浪潮，積極探索AI應用的新可能性。

資誠聯合會計師事務所與工研院日前共同舉辦「生醫創新跨域合作平台小聚」，以「數位醫療新浪潮：數位醫材驅動的創新解決方案」為主題，吸引來自產、官、學界的眾多專家與業界代表齊聚一堂，共同探討數位醫療的未來發展與應用前景。

資誠生醫產業主持會計師周筱姿在致詞中指出，AI技術將在未來健康科技中扮演關鍵角色，資誠希望透過與工研院及業界夥伴緊密合作，推動創新科技的落地，進一步提升健康服務品質。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇則表示，數位醫材的發展不僅能提升醫療服務效率，更能改善健康照護的整體品質，工研院致力於凝聚產學研界的創新力量，推動台灣生技產業在全球市場中的競爭力，數位醫材更是未來不可或缺的重要支柱。

資誠創新與AI智慧醫材執業會計師林冠宏進一步分析，醫療產業正逐步邁向智慧化、個人化與精準化，AI及相關技術的應用已成為提升醫療品質與效率的核心。

不過，林冠宏提醒，科技的導入必須兼顧安全性與醫療倫理，以確保產業的可持續發展，台灣在醫療與數位科技領域具備強大實力，應抓住這波新浪潮，積極探索AI應用的新可能性。

PwC新加坡暨亞太區醫療健康產業負責人祖賓·達魯瓦拉（Zubin J. Daruwalla）於活動中發表專題演講，探討AI技術如何改變現代醫療，AI能大幅提升診斷準確性及治療方案的制定效率，但生技醫療產業在採用AI方面相較其他領域仍顯落後。

祖賓·達魯瓦拉呼籲，產業應積極克服採用創新技術的障礙，並建立支持創新的生態系統，方能推動數位醫療的長遠發展。

活動中，工研院生醫與醫材研究所組長李爾芳分享「智慧醫材應用發展趨勢」，從可穿戴設備到遠程監測系統，解析數位技術如何重塑病人的照護方式。她說，面對醫材革新的快速發展，業界需加強技術研發及資源整合，以保持競爭優勢。

活動中也特別展示三個成功案例，分別來自康統醫學、安盛生科（6734）及倍智醫電，呈現數位醫療創新的實際應用成效，為業界提供了寶貴經驗與啟發。

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