工會反二大外送平台併購 Uber Eats：持續討論外送員權益提升方案

全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今（4）日向公平會遞出陳情書，提出「三不一要」的訴求，要求公平會應全盤考慮周全，甚至對Uber Eats併購FoodPanda一案進行更嚴格的審查；Uber Eats台灣總經理李佳穎承諾，會確保本交易能為消費者、商家和外送合作夥伴帶來比現況更好的正面結果，也會持續與諸多外送工會討論外送彈性工作者的權益提升方案。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，已準備好向公平會提出具有拘束力的承諾與附帶條件，力求帶來雙贏的結果。與此同時，持續與多方利害關係者良性互動，確保回應其關切的議題，包含這幾天將繼續與諸多外送工會討論外送彈性工作者的權益提升方案。她深信，公平會將會進行公平且全面的審查，並充分考量合併對於產業發展和整體經濟機會可帶來的正面效益。

針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，提出「三不一要」的訴求，工會主張二大外送業者結合後市占率達八成、甚至高達九成以上，是過往案例前所未見的情況，要求公平會應全盤考慮周全，甚至對Uber Eats併購FoodPanda一案進行更嚴格的審查。

工會指出，世界上主要國家之外送市場，均不存在由單一大業者壟斷90%市場的極端現象，可見各國公平會或相關政府單位應是有意地維持市場競爭者家數，維持市場競爭性，避免單一大業者壟斷市場，造成市場經濟發展及利害關係人權益之戕害。