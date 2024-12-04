快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

聽新聞
0:00 / 0:00

工會反二大外送平台併購 Uber Eats：持續討論外送員權益提升方案

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Uber Eats台灣總經理李佳穎承諾，會持續與諸多外送工會討論外送彈性工作者的權益提升方案。圖／本報系資料照片
Uber Eats台灣總經理李佳穎承諾，會持續與諸多外送工會討論外送彈性工作者的權益提升方案。圖／本報系資料照片

全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今（4）日向公平會遞出陳情書，提出「三不一要」的訴求，要求公平會應全盤考慮周全，甚至對Uber Eats併購FoodPanda一案進行更嚴格的審查；Uber Eats台灣總經理李佳穎承諾，會確保本交易能為消費者、商家和外送合作夥伴帶來比現況更好的正面結果，也會持續與諸多外送工會討論外送彈性工作者的權益提升方案。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，已準備好向公平會提出具有拘束力的承諾與附帶條件，力求帶來雙贏的結果。與此同時，持續與多方利害關係者良性互動，確保回應其關切的議題，包含這幾天將繼續與諸多外送工會討論外送彈性工作者的權益提升方案。她深信，公平會將會進行公平且全面的審查，並充分考量合併對於產業發展和整體經濟機會可帶來的正面效益。

針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，提出「三不一要」的訴求，工會主張二大外送業者結合後市占率達八成、甚至高達九成以上，是過往案例前所未見的情況，要求公平會應全盤考慮周全，甚至對Uber Eats併購FoodPanda一案進行更嚴格的審查。

工會指出，世界上主要國家之外送市場，均不存在由單一大業者壟斷90%市場的極端現象，可見各國公平會或相關政府單位應是有意地維持市場競爭者家數，維持市場競爭性，避免單一大業者壟斷市場，造成市場經濟發展及利害關係人權益之戕害。

Uber 併購 公平會

延伸閱讀

嘉市餐飲工會2廚師獲全國職場達人盃冠軍 電影「總舖師」真實上演

新新併送件 金管會證實…新光銀工會要求協商員工安置計畫

Uber Eats點得到「詹記」了！Uber One會員店內吃送鴨血 填問券抽10人包廂生日套餐

下班後兼職外送合適嗎？他揭「新手獎勵」收入 網：正職可以換了

相關新聞

工會反二大外送平台併購 Uber Eats：持續討論外送員權益提升方案

全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今（4）日向公平會遞出陳情書，提出「三不一要」的訴求，要求公平會應全盤考慮周全，甚至...

影／200名外送員公平會外抗議 反對外送平台合併案

全國外送員產業工會下午組織約200名外送員前往公平會外，反對Uber Eats、Foodpanda兩大外送平台合併案。工...

反對外送平台併購 外送員抗議、立委呼籲公平會否決

全國外送員產業工會今天發起反Uber Eats併購Foodpanda的公平會陳抗行動。工會指出，目前台灣兩大外送平台都是...

「麥味登」母公司揚秦 看好新年度多品牌展店策略

「麥味登」母公司揚秦國際企業（2755）於4日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，看好新年度多品牌展店策略，隨著多品牌經營...

外送產業工會反對兩大平台合併 向公平會陳情提出「三不一要」訴求

針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，提出「三不...

長榮航空全新Hello Kitty「粉萌機」亮麗登場

長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第二架「粉萌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。