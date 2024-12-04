反對外送平台併購 外送員抗議、立委呼籲公平會否決
全國外送員產業工會今天發起反Uber Eats併購Foodpanda的公平會陳抗行動。工會指出，目前台灣兩大外送平台都是外商，且無法規約束，外送員現在遇到許多爭議無法規可約束平台，連主管機關都不確定，合併後無法保障外送員權益，另因為競爭不足，受影響的不只是外送員，商家與消費者都會是受害者，更可能導致物價上漲，合併後更無保障，呼籲公平會、勞動部、交通部應立法規範本土與外商的外送平台業者。
國民黨立委王鴻薇指出，公平會應該在12月19日期限前否決此交易案，不要拖延。她強調，現任公平會委員有過半的四位將在明年1月底卸任，新的委員人選已經送到立法院，公平會如果草率通過此案，她將呼籲抵制公平會委員的人事審查。
針對反併購聯盟抗議，Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats承諾確保交易能為消費者、商家和外送合作夥伴帶來比現況更好的正面結果，已準備好向台灣公平交易委員會提出具有拘束力的承諾與附帶條件，力求為台灣帶來雙贏的結果。同時持續與多方利害關係者良性互動，確保回應關切的議題，這幾天將繼續與諸多外送工會討論外送彈性工作者的權益提升方案。
資策會MIC總監王瑞民指出，目前資訊服務業者平台利用在地勞動力、在地商家賺取高額利潤，但金流不在台灣，掌握大量本地消費者個資，還壟斷台灣外送市場，現在東南亞市場也不存在單一大外送平台業者獨占甚或壟斷市場 的情況，台灣僅兩家平台、競爭力已不足，呼籲公平會不要開先例同意合併。
外送員工會表示，民調顯示無論商家、消費者、外送員均表達對併購案反對態度，除了造成費用增加、選擇更少、相關權益更無法被保障。
公平會代表、公平會服務業競爭處副處長陳俊廷今天到場接受外送員工會的陳情書，他表示公平會已經理解併購案對商家、消費者、外送員的影響，會將相關意見帶回委員會進行討論。
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