反對外送平台併購 外送員抗議、立委呼籲公平會否決

全國外送員產業工會今天發起反Uber Eats併購Foodpanda的公平會陳抗行動。工會指出，目前台灣兩大外送平台都是外商，且無法規約束，外送員現在遇到許多爭議無法規可約束平台，連主管機關都不確定，合併後無法保障外送員權益，另因為競爭不足，受影響的不只是外送員，商家與消費者都會是受害者，更可能導致物價上漲，合併後更無保障，呼籲公平會、勞動部、交通部應立法規範本土與外商的外送平台業者。

國民黨立委王鴻薇指出，公平會應該在12月19日期限前否決此交易案，不要拖延。她強調，現任公平會委員有過半的四位將在明年1月底卸任，新的委員人選已經送到立法院，公平會如果草率通過此案，她將呼籲抵制公平會委員的人事審查。

針對反併購聯盟抗議，Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats承諾確保交易能為消費者、商家和外送合作夥伴帶來比現況更好的正面結果，已準備好向台灣公平交易委員會提出具有拘束力的承諾與附帶條件，力求為台灣帶來雙贏的結果。同時持續與多方利害關係者良性互動，確保回應關切的議題，這幾天將繼續與諸多外送工會討論外送彈性工作者的權益提升方案。

資策會MIC總監王瑞民指出，目前資訊服務業者平台利用在地勞動力、在地商家賺取高額利潤，但金流不在台灣，掌握大量本地消費者個資，還壟斷台灣外送市場，現在東南亞市場也不存在單一大外送平台業者獨占甚或壟斷市場 的情況，台灣僅兩家平台、競爭力已不足，呼籲公平會不要開先例同意合併。

外送員工會表示，民調顯示無論商家、消費者、外送員均表達對併購案反對態度，除了造成費用增加、選擇更少、相關權益更無法被保障。