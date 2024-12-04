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王品四大中餐攜手金蘭推限量功夫年菜 攻小家庭市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品旗下四大中餐享鴨、莆田Putien、丰禾及朝粥幫攜手金蘭食品，推出熱年菜組合。王品/提供
王品旗下四大中餐享鴨、莆田Putien、丰禾及朝粥幫攜手金蘭食品，推出熱年菜組合。王品/提供

王品（2727）旗下四大中餐享鴨、莆田Putien、丰禾及朝粥幫攜手金蘭食品，推出享樂團圓百味宴（享鴨）、福躍龍門星饗宴（莆田）及禾氣滿堂台味宴（丰禾）、金龍歡聚品鮮宴（朝粥幫）熱年菜組合，最低售價5,888元起。王品表示，今年年菜限量販售3,500套，預期帶來約2,000萬營收貢獻。隨著小家庭市場持續擴大，單品和小套組有望成為銷售成長的動力來源。另外，也希望藉由聯名企劃，創造話題性吸引不同家庭客群。

四大熱年菜即日起在inline開放線上預購，全台門店同步開放預購，在2025年1月28日除夕當天現做現取，門店前30組取餐顧客，再贈金蘭聯名禮盒，內含中餐最具代表性的筷子組，以及榮獲大獎的金蘭鼓舌醬油一罐。

根據內政部最新統計，今年10月全台每戶平均人數為2.48人，顯示現在家庭人口組成越來越少。王品針對小家庭推出小份量選擇，包括精選單品和小套組年菜，讓消費者能夠根據家庭人數更靈活地選擇年菜，無需擔心浪費。此外，王品外帶熱年菜強調快速上菜便利性，所有菜品都是除夕當日現做現送，維持在餐廳用餐水準。年菜帶回家後，就可端上桌享用，大幅節省準備時間，還能提供比冷凍年菜更高的品質與口感。

王品集團四大熱年菜攜手金蘭食品，在年菜套組各添聯名菜品，以創新百變吃法、深受老饕喜愛的「享鴨」享樂團圓百味宴，主打招牌櫻桃片皮烤鴨，主廚嚴選金蘭釀造醬油，調製甘甜鹹香蘸水，為團聚增添新風味。年菜套組另有鎮江享味京都排、蔘鬚酒浸大白蝦等共9道菜品，適合8-10人享用，售價7,688元。

「丰禾」禾氣滿堂台味宴與金蘭聯名菜品鴻運椒鹽大元蹄，將元蹄以金蘭釀造醬油滷製、高溫油炸，外皮酥脆肉Q彈更添香醇。年菜套組搭配招牌-丰禾開運起家雞、富貴糖醋彩鱸魚、御品精燉佛跳牆等共9道菜品，份量足夠8-10人享用，售價6,888元。

新加坡米其林一星「莆田」福躍龍門星饗宴，推出聯名菜為龍騰盛饌海陸盆菜，以整隻龍蝦、鮑魚、干貝、現炸排骨酥等海陸美饌熬煮，搭配12小時淬鍊的精華湯底，佐金蘭鼓舌醬油慢熬煨煮，提升湯頭鮮味、更濃郁厚實。搭配鮮品蒜蓉蒸鱸魚、御品醬燒豬肋排、海蠣紫菜燜飯等，總計8道菜品，年菜套組約6-8人份，售價6,588元。

「朝粥幫」金龍歡聚品鮮宴，聯名年菜朝粥秘製鼓油雞，則採用金蘭鼓舌醬油調配黃金比例醬汁，將鹿野雞浸泡至醬汁熟成，讓肉質更為滑嫩、裹覆油亮焦糖色澤，讓人食指大動。年菜套組內含金龍龍蝦饗米脆可品嚐到飯店才有的西施泡飯，還有迎春當紅梅汁魚、鴻運無錫嫩腩排等6道菜品，約5-6人份，售價5,888元，最適合小家庭享用。

為讓小家庭更多彈性選擇，王品中餐品牌也準備單品、小套組年菜，像是「享鴨」有招牌櫻桃片皮烤鴨&花雕十寶鴨圍爐組合，售價1,988元。「莆田」及「丰禾」，則提供龍騰盛饌海陸盆菜、鴻運椒鹽大元蹄&傳香櫻花蝦米糕小套組，能根據人數加菜、不用怕吃不完。「朝粥幫」另外販售朝粥三牲組，內含鴻運無錫嫩腩排、朝粥秘製豉油雞、迎春當紅梅汁魚，讓除夕祭拜眾神及祖先，能夠省時又省力。

年菜 王品集團

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