影／200名外送員公平會外抗議 反對外送平台合併案

全國外送員產業工會下午組織約200名外送員前往公平會外，反對Uber Eats、Foodpanda兩大外送平台合併案。工會指出，世界上主要國家之外送市場，均不存在由單一大業者壟斷90%市場的極端現象，可見各國公平會或相關政府單位應是有意地維持市場競爭者家數，維持市場競爭性，避免單一大業者壟斷市場。呼籲公平會正視壟斷爭議，在外送產業未確認主管機關及有明確法規制度前，不應通過併購案。

全國外送員產業工會理事長陳昱安表示，此併購案若成立，將影響全台1500萬至1700萬人，包含消費者、外送員、店家三分皆輸，平台可片面砍外送員薪水、可片面提高店家抽成、甚至對消費者增加額外費用。 超過200名外送員呼籲公平會正視壟斷爭議，認為在外送產業未確認主管機關及有明確法規制度前，不應通過併購案。記者林澔一／攝影