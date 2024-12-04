全台唯一BOT成功案例 新北市長與雲林縣長參訪日勝生中和秀峰社宅

雲林縣長張麗善於11月底率縣府團隊參訪由日勝生興建營運的新北市中和秀峰社會住宅，深入了解全國唯一以BOT模式辦理社會住宅的成功案例，為雲林縣府未來所規劃雲林特定區虎尾鎮大學段號基地（約2.3公頃）促參社宅做經驗交流。

新北市長侯友宜表示，此青年住宅開發BOT案，自2016年完成已營運7年，出租率皆保持在95%以上，彰顯公共政策與民間合作的成功實踐，並分享新北市多元興辦社會住宅已達1.2萬戶的規劃，與雲林縣共同推動永續宜居城市。

日勝生集團董事長林榮顯表示，此BOT案興建超過1,100戶社宅，中和館連同三重館，開發區域共約1.5公頃。日勝生響應政府居住正義政策，希望照顧在新北市打拚的年輕人，因此以「創新、多元、永續、共生」為核心，結合智慧建築與環境友善科技，規劃多元公共設施，包括公園、公托中心、幼兒園，讓年輕父母能安心工作。同時引進「樂陶居」樂齡宅，設置安全照護定位系統、生活管家與金齡學苑，照顧長輩身心安全健康；並與雙和醫院合作設置醫事C據點，創造「青銀共居」的全齡社區環境，因此獲得第18屆國家建築金獎「公共建設優質獎」，樂陶居也獲得2023國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」，成為社宅營運標竿與公私協作推動城市宜居的典範。

日勝生集團以「永續綠生活集團」為願景，藉由數位轉型提升產業競爭力，並以指標事業展現綠色影響力。「三芝日初不老莊園」採用智慧綠建築設計，搭配雲端智慧照護，重新定義銀髮樂活養生；旗下寶鼎再生水建設桃園地區再生水系統，目前每日為中油煉油廠與南亞塑膠提供1.8萬CMD的再生水，依計畫明年將增至每日供應再生水4萬CMD，助力水資源永續。

日勝生表示，集團秉持永續發展藍圖，結合綠色建築與智慧科技，積極參與社會住宅及社區建設。得標金額新台幣33.39億之新北市「淡金安居」社宅，將為新北市增加620戶社會住宅，希望實現多世代友善與全齡照護，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）。