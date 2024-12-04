「麥味登」母公司揚秦 看好新年度多品牌展店策略

「麥味登」母公司揚秦國際企業（2755）於4日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，看好新年度多品牌展店策略，隨著多品牌經營發展，門市店數持續增多，在各品牌加速展店之下，將帶動揚秦營運持續成長。

受惠於內需餐飲暢旺及展店效益助攻，帶動揚秦今年第三季合併營收、稅後淨利，均創下單季歷史新高紀錄，同時毛利率、營益率、淨利率相較去年同期亦繳出「三率三升」佳績，第三季每股純益（EPS）為1.66元。前三季營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，每股盈餘4.29元。

林麗玲表示，第三季受惠於暑期餐飲業消費升溫和外食動能強勁，並在展店效益助攻之下，營收與獲利接連刷新歷史紀錄。隨著營運擴張，為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，揚秦將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣2億元，預計2025年第一季掛牌交易。因應未來營運規劃，為擴增商品儲運與配送效率，揚秦佔地逾千坪的北區第二物流倉庫，也將於今年底前啟用。

揚秦為具體實踐ESG理念，持續推動企業永續。麥味登今年以明亮與輕盈的新店觀進行展店與改裝，餐點設計以健康取向為發展並與專業營養師合作，更率先全面使用雨林聯盟認證咖啡豆與紅茶，強化品牌的市場區隔。在數位應用方面，林麗玲表示，麥味登APP會員人數已突破72萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的佔比成長快速，數位轉型的成效愈發明顯。

炸雞大獅除國內持續展店並比照麥味登加速推動數位轉型外，在海外佈局方面，林麗玲指出，今年續簽加盟代理授權的「印尼大雅加達區」以及新簽區域「新加坡」與「印尼萬隆區」均已順利展出新店，「印尼泗水區」也將於明年第一季展出第一家門市，炸雞大獅以清真認證與台式口味的優勢，在穆斯林人口眾多的東協國家穩健發展，各區域展店熱絡。

揚秦旗下主打溯源食材、原塊肉品與黃金雞湯鍋底為特色的火鍋品牌「涮金鍋」，去年十月開幕後即展現高獲利能力、營收表現亮眼，日式涮涮鍋的經營型態，不論單人開鍋或多人聚餐皆適宜。第四家直營門市位在桃園市中壢區青埔商圈，即將於明年一月中旬開幕，持續搶攻冬季冒煙商機。而目前以直營為主的「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」則是以轉型歐式烘焙料理咖啡館為首要任務。

在各品牌店數方面，目前主力品牌「麥味登」在台店數已突破900家、「炸雞大獅」海內外店數達117家。林麗玲表示，今年各品牌展店數將不會低於去年，麥味登將持續朝千店目標邁進。新品牌「涮金鍋」目前3家，「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」店數6家，多品牌展店策略持續擴大揚秦加盟體系版圖。