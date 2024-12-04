快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

「麥味登」母公司揚秦 看好新年度多品牌展店策略

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
麥味登門市照。圖／聯合報系資料照片
麥味登門市照。圖／聯合報系資料照片

「麥味登」母公司揚秦國際企業（2755）於4日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，看好新年度多品牌展店策略，隨著多品牌經營發展，門市店數持續增多，在各品牌加速展店之下，將帶動揚秦營運持續成長。

受惠於內需餐飲暢旺及展店效益助攻，帶動揚秦今年第三季合併營收、稅後淨利，均創下單季歷史新高紀錄，同時毛利率、營益率、淨利率相較去年同期亦繳出「三率三升」佳績，第三季每股純益（EPS）為1.66元。前三季營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，每股盈餘4.29元。

林麗玲表示，第三季受惠於暑期餐飲業消費升溫和外食動能強勁，並在展店效益助攻之下，營收與獲利接連刷新歷史紀錄。隨著營運擴張，為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，揚秦將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣2億元，預計2025年第一季掛牌交易。因應未來營運規劃，為擴增商品儲運與配送效率，揚秦佔地逾千坪的北區第二物流倉庫，也將於今年底前啟用。

揚秦為具體實踐ESG理念，持續推動企業永續。麥味登今年以明亮與輕盈的新店觀進行展店與改裝，餐點設計以健康取向為發展並與專業營養師合作，更率先全面使用雨林聯盟認證咖啡豆與紅茶，強化品牌的市場區隔。在數位應用方面，林麗玲表示，麥味登APP會員人數已突破72萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的佔比成長快速，數位轉型的成效愈發明顯。

炸雞大獅除國內持續展店並比照麥味登加速推動數位轉型外，在海外佈局方面，林麗玲指出，今年續簽加盟代理授權的「印尼大雅加達區」以及新簽區域「新加坡」與「印尼萬隆區」均已順利展出新店，「印尼泗水區」也將於明年第一季展出第一家門市，炸雞大獅以清真認證與台式口味的優勢，在穆斯林人口眾多的東協國家穩健發展，各區域展店熱絡。

揚秦旗下主打溯源食材、原塊肉品與黃金雞湯鍋底為特色的火鍋品牌「涮金鍋」，去年十月開幕後即展現高獲利能力、營收表現亮眼，日式涮涮鍋的經營型態，不論單人開鍋或多人聚餐皆適宜。第四家直營門市位在桃園市中壢區青埔商圈，即將於明年一月中旬開幕，持續搶攻冬季冒煙商機。而目前以直營為主的「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」則是以轉型歐式烘焙料理咖啡館為首要任務。

在各品牌店數方面，目前主力品牌「麥味登」在台店數已突破900家、「炸雞大獅」海內外店數達117家。林麗玲表示，今年各品牌展店數將不會低於去年，麥味登將持續朝千店目標邁進。新品牌「涮金鍋」目前3家，「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」店數6家，多品牌展店策略持續擴大揚秦加盟體系版圖。

印尼 營收

延伸閱讀

立委賴惠員邀官員考察台南校園 盼改善校舍及數位轉型

川普恐致Fed降息循環恐提前結束 法人看好台股2025多頭格局延續

006208張數累積太慢？9張00922=1張0050！專家「回檔快布局」：看好1月上漲

新店晚間驚傳車禍 東山高中校車自撞3學生受傷急送醫

相關新聞

工會反二大外送平台併購 Uber Eats：持續討論外送員權益提升方案

全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今（4）日向公平會遞出陳情書，提出「三不一要」的訴求，要求公平會應全盤考慮周全，甚至...

影／200名外送員公平會外抗議 反對外送平台合併案

全國外送員產業工會下午組織約200名外送員前往公平會外，反對Uber Eats、Foodpanda兩大外送平台合併案。工...

反對外送平台併購 外送員抗議、立委呼籲公平會否決

全國外送員產業工會今天發起反Uber Eats併購Foodpanda的公平會陳抗行動。工會指出，目前台灣兩大外送平台都是...

「麥味登」母公司揚秦 看好新年度多品牌展店策略

「麥味登」母公司揚秦國際企業（2755）於4日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，看好新年度多品牌展店策略，隨著多品牌經營...

外送產業工會反對兩大平台合併 向公平會陳情提出「三不一要」訴求

針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，提出「三不...

長榮航空全新Hello Kitty「粉萌機」亮麗登場

長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第二架「粉萌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。