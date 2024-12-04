中鋼裁剪製管聯誼會 新盤價與期望值不會差太多

中鋼（2002）4日舉行裁剪製管產銷聯誼會，下游鋼廠認為川普2.0到來，大陸將面臨更高的美國關稅，台廠或有轉單商機，建議中鋼盤價要直球對決搶先機，協助業者爭取海外訂單，否則東南亞等地區將坐收漁翁之利。

中鋼回應表示，新盤價應該與期望值相差不大。

裁剪小組指出，鋼鐵市場已經連續壞2年，希望接下來新的一年中鋼新經營團隊能帶領下游走出困局，開出的價格要能夠貼近市場，以滿足業者內銷與外銷的接單，讓業者能獲利。

裁剪小組書面建議中點出，景氣不好明年訂單能見度很低，中鋼應讓盤價貼近市場，下游可以拓展更多訂單，建議對一級鋼品價格不要變動太大，專案價格再往下調降。

鋼管小組認為，川普2.0時代來臨，對中國大陸高關稅態度明確，美中貿易戰延續，資料顯示美國部分訂單離開中國大陸，台灣有轉單新契機，需要中鋼支持共同向海外搶單，不要讓訂單流向低價的東南亞或其它地區。

由於國內接單不佳主要還是價格競爭力不足，因此中鋼盤價要更貼近市場、直球對決，更快速反應行情，如果觀望再調整會緩不濟急，無法讓下游業者取得先機，反而導致亂象難以應對。

中鋼營業處長莊東杰表示，鋼市低迷太久，主要原因是大陸產能嚴重過剩，目前石化業才感到供過於求壓力，但鋼鐵產業已受困很久，川普2.0對鋼市而言是一個機會。

最明顯例子是美國新政府打算對墨西哥及加拿大加稅25%，將限制大陸產品經由加墨轉進美國市場，尤其更揚言對大陸產品加徵60%關稅，期待台灣出口可受惠，中鋼會支持下游應對，以增強訂單競爭力。

莊東杰指出，目前影響盤價的不確定因素很多，中鋼不會因大陸鋼價反彈就漲價，因為目前還不具備這個條件，平穩的盤價比較合理，新的經營團隊有更靈活的盤價機制，新盤價應該與期望值不會差太多。