快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

中鋼裁剪製管聯誼會 新盤價與期望值不會差太多

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼。圖／聯合報系資料照
中鋼。圖／聯合報系資料照

中鋼（2002）4日舉行裁剪製管產銷聯誼會，下游鋼廠認為川普2.0到來，大陸將面臨更高的美國關稅，台廠或有轉單商機，建議中鋼盤價要直球對決搶先機，協助業者爭取海外訂單，否則東南亞等地區將坐收漁翁之利。

中鋼回應表示，新盤價應該與期望值相差不大。

裁剪小組指出，鋼鐵市場已經連續壞2年，希望接下來新的一年中鋼新經營團隊能帶領下游走出困局，開出的價格要能夠貼近市場，以滿足業者內銷與外銷的接單，讓業者能獲利。

裁剪小組書面建議中點出，景氣不好明年訂單能見度很低，中鋼應讓盤價貼近市場，下游可以拓展更多訂單，建議對一級鋼品價格不要變動太大，專案價格再往下調降。

鋼管小組認為，川普2.0時代來臨，對中國大陸高關稅態度明確，美中貿易戰延續，資料顯示美國部分訂單離開中國大陸，台灣有轉單新契機，需要中鋼支持共同向海外搶單，不要讓訂單流向低價的東南亞或其它地區。

由於國內接單不佳主要還是價格競爭力不足，因此中鋼盤價要更貼近市場、直球對決，更快速反應行情，如果觀望再調整會緩不濟急，無法讓下游業者取得先機，反而導致亂象難以應對。

中鋼營業處長莊東杰表示，鋼市低迷太久，主要原因是大陸產能嚴重過剩，目前石化業才感到供過於求壓力，但鋼鐵產業已受困很久，川普2.0對鋼市而言是一個機會。

最明顯例子是美國新政府打算對墨西哥及加拿大加稅25%，將限制大陸產品經由加墨轉進美國市場，尤其更揚言對大陸產品加徵60%關稅，期待台灣出口可受惠，中鋼會支持下游應對，以增強訂單競爭力。

莊東杰指出，目前影響盤價的不確定因素很多，中鋼不會因大陸鋼價反彈就漲價，因為目前還不具備這個條件，平穩的盤價比較合理，新的經營團隊有更靈活的盤價機制，新盤價應該與期望值不會差太多。

中鋼 美國

延伸閱讀

螺絲聯誼會經濟部長在現場 因「一件事」業者覺得可惜了

經長：助傳產重返輝煌

工會號召百車圍中鋼總部抗議 中鋼運通：遺憾難接受

中鋼連14年獲經濟部產業發展署 「產業溫室氣體自願減量績優廠商」

相關新聞

工會反二大外送平台併購 Uber Eats：持續討論外送員權益提升方案

全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今（4）日向公平會遞出陳情書，提出「三不一要」的訴求，要求公平會應全盤考慮周全，甚至...

影／200名外送員公平會外抗議 反對外送平台合併案

全國外送員產業工會下午組織約200名外送員前往公平會外，反對Uber Eats、Foodpanda兩大外送平台合併案。工...

反對外送平台併購 外送員抗議、立委呼籲公平會否決

全國外送員產業工會今天發起反Uber Eats併購Foodpanda的公平會陳抗行動。工會指出，目前台灣兩大外送平台都是...

「麥味登」母公司揚秦 看好新年度多品牌展店策略

「麥味登」母公司揚秦國際企業（2755）於4日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，看好新年度多品牌展店策略，隨著多品牌經營...

外送產業工會反對兩大平台合併 向公平會陳情提出「三不一要」訴求

針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，提出「三不...

長榮航空全新Hello Kitty「粉萌機」亮麗登場

長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第二架「粉萌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。