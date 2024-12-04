台灣日東電工公司投資44.83億元 高雄新廠動土

為因應全球市場日益增長的需求，提升產品全球供應能力，進一步鞏固台灣作為Nitto集團在亞太地區的重要生產基地的地位，台灣日東電工公司投資44.83億元，參與高雄前鎮科技產業園區儲運用地老舊廠房更新，於4日舉行動土典禮，規劃興建地下1層、地上5層的廠房、研發及行政大樓（租地面積為1萬214平方公尺），並整合園區內之廠房，以達最佳營運及生產效率。

經濟部次長何晉滄表示，台灣日東電工公司自1969年設立於高雄加工出口區，除提供優質產品及服務予客戶外，也創造許多就業機會，對台灣經濟貢獻卓著，現在更用具體行動加碼投資，展現對台灣支持。

他指出，日東公司除提供全球半導體及汽車產業PVC膠帶，本身也具備強勁的技術研發、專利能量，日東公司新工廠的投資，體現台日間在半導體產業聚落的互補和支持。台灣是日本第四大貿易夥伴，2023年雙邊貿易總額為757.69億美元，這樣的經貿成績顯示台日之間產業互助及發展。台灣在地緣政治下，在全球半導體產業發展及供應鏈的重組中，具有舉足輕重的地位，我們希望台商及外商能夠繼續投資台灣。

園管局表示，台灣日東電工公司的高雄新廠標誌著該公司在技術升級邁入新里程以及對於前鎮科技產業園區的持續深耕。新廠主要從事生產PVC膠帶及電子部品膠帶，將進一步強化台灣在國際供應鏈中的競爭力，並持續推動區域經濟發展，促進高雄科技產業的成長。