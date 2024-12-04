王品集團推四大中餐 搶攻年菜商機
王品（2727）集團4日四大中餐「享鴨烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾 台味風格料理」及「朝粥幫砂鍋粥與中華料理」發表期各品牌的年菜，對於年菜商機看好，推估集團今年冷凍年菜有望年增3成，常溫年菜年增2成。
餐飲業搶攻年菜商機，喜迎小龍年，媽媽不用辛苦張羅除夕夜團圓飯，王品集團4大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾 台味風格料理」及「朝粥幫 砂鍋粥與中華料理」推出享樂團圓百味宴(享鴨)、福躍龍門星饗宴(莆田)及禾氣滿堂台味宴(丰禾)、金龍歡聚品鮮宴(朝粥幫)熱年菜組合，最低售價5,888元起。
四大熱年菜即日起在inline開放線上預購，全台門店同步開放預購，在2025年1月28日除夕當天現做現取，門店前30組取餐顧客，再贈金蘭聯名禮盒，內含中餐最具代表性的筷子組，以及榮獲大獎的金蘭鼓舌醬油一罐。
沾醬油添一年好運，這次中餐品牌攜手金蘭食品，在年菜套組各添聯名菜品，以創新百變吃法、深受老饕喜愛的「享鴨」享樂團圓百味宴，主打招牌櫻桃片皮烤鴨，主廚嚴選金蘭釀造醬油，調製甘甜鹹香蘸水，為團聚增添新風味。年菜套組另有鎮江享味京都排、蔘鬚酒浸大白蝦等共9道菜品，適合8-10人享用，售價7,688元。
「丰禾」禾氣滿堂台味宴與金蘭聯名菜品鴻運椒鹽大元蹄，將元蹄以金蘭釀造醬油滷製、高溫油炸，外皮酥脆肉Q彈更添香醇。年菜套組搭配招牌-丰禾開運起家雞、富貴糖醋彩鱸魚、御品精燉佛跳牆等共9道菜品，份量足夠8-10人享用，售價6,888元。
新加坡米其林一星「莆田」福躍龍門星饗宴，推出聯名菜為龍騰盛饌海陸盆菜，以整隻龍蝦、鮑魚、干貝、現炸排骨酥等海陸美饌熬煮，搭配12小時淬鍊的精華湯底，佐金蘭鼓舌醬油慢熬煨煮，提升湯頭鮮味、更濃郁厚實。搭配鮮品蒜蓉蒸鱸魚、御品醬燒豬肋排、海蠣紫菜燜飯等，總計8道菜品，年菜套組約6-8人份，售價6,588元。
「朝粥幫」金龍歡聚品鮮宴，聯名年菜朝粥秘製鼓油雞，則採用金蘭鼓舌醬油調配黃金比例醬汁，將鹿野雞浸泡至醬汁熟成，讓肉質更為滑嫩、裹覆油亮焦糖色澤，讓人食指大動。年菜套組內含金龍龍蝦饗米脆可品嚐到飯店才有的西施泡飯，還有迎春當紅梅汁魚、鴻運無錫嫩腩排等6道菜品，約5-6人份，售價5,888元，最適合小家庭享用。
根據內政部最新統計，今年10月全台每戶平均人數為2.48人，顯示現在家庭人口組成越來越少，為讓小家庭更多彈性選擇，王品中餐品牌也準備單品、小套組年菜，像是「享鴨」有招牌櫻桃片皮烤鴨&花雕十寶鴨圍爐組合，售價1,988元。「莆田」及「丰禾」，則提供龍騰盛饌海陸盆菜、鴻運椒鹽大元蹄&傳香櫻花蝦米糕小套組，能根據人數加菜、不用怕吃不完。「朝粥幫」另外販售朝粥三牲組，內含鴻運無錫嫩腩排、朝粥秘製豉油雞、迎春當紅梅汁魚，讓除夕祭拜眾神及祖先，能夠省時又省力。
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