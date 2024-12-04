餐飲業布局加快腳步 揚秦：明年展店目標不低於今年

揚秦國際加快展店腳步，總經理林麗玲表示，今年各品牌展店數將不會低於去年，麥味登將持續朝千店目標邁進，新品牌「涮金鍋」目前3家，「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」店數6家，多品牌展店策略持續擴大揚秦加盟體系版圖，營收也挑戰雙位數成長。

受惠於內需餐飲暢旺及展店效益助攻，揚秦今年第三季合併營收、稅後淨利，均創下單季歷史新高紀錄，第三季每股純益1.66元，前三季營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，每股純益4.29元。

林麗玲表示，在各品牌店數方面，目前主力品牌「麥味登」在台店數已突破900家、「炸雞大獅」海內外店數達117家，麥味登持續往千店目標邁進，而涮金鍋的第四、五兩店都簽約，且明年要再開8家，其中展店重心為桃園，但新北、新竹只要有好地點可以插旗。

炸雞大獅除國內持續展店並比照麥味登加速推動數位轉型外，在海外布局方面，林麗玲指出，今年續簽加盟代理授權的「印尼大雅加達區」以及新簽區域「新加坡」與「印尼萬隆區」均已順利展出新店，「印尼泗水區」也將於明年第1季展出第一家門市，炸雞大獅以清真認證與台式口味的優勢，在穆斯林人口眾多的東協國家穩健發展，各區域展店熱絡。

林麗玲也說，隨著營運擴張，為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，揚秦將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為2億元，預計2025年第1季掛牌交易，因應未來營運規劃，為擴增商品儲運與配送效率，揚秦占地逾千坪的北區第二物流倉庫，也將於今年底前啟用。