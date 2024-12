長榮航空全新 Hello Kitty「粉萌機」亮麗登場

長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機,繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後,第二架「粉萌機」本尊於4日正式亮相,也是首架將全機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機,吸引旅客在登機門搶拍,而「粉萌機」主角Hello Kitty也身穿可愛的空服員制服驚喜現身,一同歡送旅客甜蜜飛航擁有「森林之都」美譽的仙台,現場旅客驚呼連連開心不已,也為台日的天空畫上一道粉紅的微笑曲線。

長榮航空為慶賀「粉萌機」首航,特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動,從報到櫃檯到候機室,皆精心以「粉萌機」元素為設計主軸,打造充滿粉色的繽紛視覺,除了有大型主題背板、拱門及拍照打卡區,讓旅客可以隨時與Hello Kitty同框入鏡,現場也特別準備拍立得供旅客將照片留作紀念,拍照打卡還可獲得限量好禮。

長榮航空為讓當班機旅客感受粉紅來襲的夢幻搭機體驗,當天只要身著粉色衣服或配戴任何粉色飾品、配件,就能換取精美的長榮航空LOGO商品,旅客有備而來,紛紛發揮粉色創意踴躍參與。現場也舉辦有獎徵答活動,幸運的旅客除可獲得好禮外,還可以和Hello Kitty甜蜜合照。不僅如此,長榮航空特別準備可愛又實用的首航班贈品「Hello Kitty衣物收納袋3入組」,為粉萌之旅揭開序幕!