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長榮航空全新 Hello Kitty「粉萌機」亮麗登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空「粉萌機」正式啟航，旅客開心領取首航禮物，準備感受粉萌來襲的夢幻搭機體驗。長榮航空提供
長榮航空「粉萌機」正式啟航，旅客開心領取首航禮物，準備感受粉萌來襲的夢幻搭機體驗。長榮航空提供

長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第二架「粉萌機」本尊於4日正式亮相，也是首架將全機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機，吸引旅客在登機門搶拍，而「粉萌機」主角Hello Kitty也身穿可愛的空服員制服驚喜現身，一同歡送旅客甜蜜飛航擁有「森林之都」美譽的仙台，現場旅客驚呼連連開心不已，也為台日的天空畫上一道粉紅的微笑曲線。

長榮航空為慶賀「粉萌機」首航，特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動，從報到櫃檯到候機室，皆精心以「粉萌機」元素為設計主軸，打造充滿粉色的繽紛視覺，除了有大型主題背板、拱門及拍照打卡區，讓旅客可以隨時與Hello Kitty同框入鏡，現場也特別準備拍立得供旅客將照片留作紀念，拍照打卡還可獲得限量好禮。

長榮航空為讓當班機旅客感受粉紅來襲的夢幻搭機體驗，當天只要身著粉色衣服或配戴任何粉色飾品、配件，就能換取精美的長榮航空LOGO商品，旅客有備而來，紛紛發揮粉色創意踴躍參與。現場也舉辦有獎徵答活動，幸運的旅客除可獲得好禮外，還可以和Hello Kitty甜蜜合照。不僅如此，長榮航空特別準備可愛又實用的首航班贈品「Hello Kitty衣物收納袋3入組」，為粉萌之旅揭開序幕！

Hello Kitty「粉萌機」是以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除了機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影，與您一同漫遊天際。長榮航空Hello Kitty彩繪機，除了現行的「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」和「閨蜜機」，再加上今日首航的「粉萌機」，已有五架彩繪機同時翱翔天際，而12月底全新的Hello Kitty彩繪機「糖果機」本尊即將壓軸登場，飛往浪漫花都法國巴黎，未來長榮航空將持續提供創新的精緻服務，為旅客增添更多旅途的歡樂回憶。

長榮航空於桃園國際機場舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動，特別邀請神秘嘉賓-Hello Kitty陪伴旅客度過歡樂時光。長榮航空提供
長榮航空於桃園國際機場舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動，特別邀請神秘嘉賓-Hello Kitty陪伴旅客度過歡樂時光。長榮航空提供
長榮航空Hello Kitty彩繪機機艙內提供旅客眾多三麗鷗元素的服務備品，讓旅客與三麗鷗明星們一同翱翔天際，歡樂啟航。長榮航空提供
長榮航空Hello Kitty彩繪機機艙內提供旅客眾多三麗鷗元素的服務備品，讓旅客與三麗鷗明星們一同翱翔天際，歡樂啟航。長榮航空提供
長榮航空與三麗鷗公司今年合作推出全新的三架Hello Kitty彩繪機，第二架新成員「粉萌機」，全機身以粉紅色為主色調，再搭配可愛的Hello Kitty，即日起飛航台北-仙台航線。長榮航空提供
長榮航空與三麗鷗公司今年合作推出全新的三架Hello Kitty彩繪機，第二架新成員「粉萌機」，全機身以粉紅色為主色調，再搭配可愛的Hello Kitty，即日起飛航台北-仙台航線。長榮航空提供
「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動現場精心佈置了拍照打卡區，旅客們與空服員開心拍照留念。長榮航空提供
「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動現場精心佈置了拍照打卡區，旅客們與空服員開心拍照留念。長榮航空提供

Hello Kitty 長榮航空

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