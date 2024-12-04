一路努力不懈接受挑戰 信義房屋邱竹儀為客戶實現家業夢想

人生所經歷過的，都會成為往後的養分。信義房屋竹科店專案經理邱竹儀，自小入選扯鈴國家代表隊、大學就讀傳播藝術學系、並曾前往歐洲求學一年，培養她堅持不懈、面對挫折及快速適應環境的特質，更有體育、行銷、外語等多元、豐富的技能。秉持著自己喜歡挑戰、服務他人的人格特質，在加入信義房屋三年多的時間內，已經在業務經歷中成就許多感動服務，為自己和他人實現家業夢想。

邱竹儀在小學一年級的時候加入了扯鈴校隊，並入選了扯鈴國家代表隊，多次代表台灣前往美國、加拿大、日本、東南亞等國家征戰，長達13年的練習，過程中不斷地追求零失誤的演出與精益求精的技術，儘管練習扯鈴的過程非常艱辛，臉部和頭部都曾因練習而不慎受傷見血，但也培養了自己堅持且不放棄的精神，並能勇於面對逆境，在逆境中成長與蛻變，也讓邱竹儀在加入信義房屋後，發揮「扯鈴台灣代表隊」的精神，反覆磨練、重視細節、並追求服務品質。

高中與大學時期，邱竹儀就讀了廣告設計與傳播藝術學系，培養了設計與行銷的技能，也能應用在工作實務上，從事房仲工作後，邱竹儀為每個委託物件，製作獨特的宣傳文案、銷售建議報告書，並能提供客製化售屋建議與規劃，讓客戶更快掌握房屋狀況。

自2022年9月起，邱竹儀偕同分店夥伴開始經營社區親子手作活動，從活動前的創意發想、海報製作、宣傳影片，到活動上的主持都可以一手包辦，至今邱竹儀已舉辦約63場的社區親子手作活動，深獲社區居民的肯定，不但拉近和社區之間的關係，邱竹儀更以一己之力，讓信義房屋的招牌更被認識、進而被信任。

邱竹儀在畢業後，也曾擔任航空公司地勤、飯店櫃台等工作，都是需要臨機應變、服務精神的職務，在工作中，她深感自己應須更精進自己的外語能力，曾前往愛爾蘭遊學一年，並在當地很難入職的五星級飯店餐廳，找到服務的工作，都是因她努力不懈、不畏挑戰的人格特質，使得她得到了許多寶貴的機會。

因為具備英文溝通能力，邱竹儀在擔任房仲後，多次幫助外國人在新竹找到租屋處。曾有一組來自印度的客戶反映，自己向其它仲介詢問租屋事宜時，常因不會說中文而吃閉門羹，但幸虧遇到了邱竹儀，以流利的英文溝通能力與熱情、積極的主動協助，讓客戶能順利找到在台灣的落腳處，能獲得客戶的大力肯定，就是邱竹儀擔任房仲的最大動力。

也是因為自己堅持、不輕易放棄、主動積極完成客戶需求的人格特質，讓邱竹儀第一個服務的客戶到現在都和自己維持著良好的關係，更成為她的活招牌，幾年間轉介了許多親友給予邱竹儀服務的機會，邱竹儀回憶，有一次她為了客戶的社區機車停車位，因客戶不克出席，她主動請纓前往登記，在歷經五個多小時的排隊等待後，終於為客戶達成任務。

邱竹儀認為，一路以來，自己在每一個時期的付出和努力，都成就了今天的自己。進入房仲業，她同樣期許自己能每年都更進步，持續提供客戶專業的服務，更期許因為自己的服務，而讓客戶的生活變得更好、更幸福。