采威董座蕭哲君親揭IScloud360「4/3/3十年發展計畫」

一站式數位轉型資訊服務商采威國際（6868）4日舉辦年度軟體與雲端科技盛事「2024國際品牌日」，而今年活動以「AI共生、鏈結雲端」為主題，聚焦企業AI數位與淨零雙轉型等議題，並邀請包括台灣微軟等專家齊聚，而采威董事長蕭哲君今日除親自出馬，也正式宣佈啟動IScloud360「4/3/3十年發展計畫」，他指出，該平台將會依照十年計劃來佈局，預計2025、2026年將從「加速與擴張」邁向「國際化與拓展」階段，屆時該平台海外授權市場也將拓展至中東，未來營運成長可期。

蕭哲君說明，「4/3/3十年發展計畫」其4/3/3之意為：10年三階段發展中，前4年為第一階段（投入與摸索）、中間3年為第二階段（加速與擴張）、最後3年為第三階段（國際化與拓展）。自2020年平台在國內啟動以來，采威先由第一階段主打之功能館和產業館向客戶推廣，逐步使企業習慣雲端 SaaS 服務後，再加入推動 AI館、ESG2.0 館，使作為雲端 SaaS 數據百貨的平台「專櫃」更加齊全，

而與此同時，采威的第二階段「加速與擴張階段」也正式起步，在持續耕耘開拓國內客戶並加大既有客戶黏性的同時，也向海外市場行動，開啟平台IP海外授權與加盟計畫，目前平台已經發展到此，且已有日本、馬來西亞的成功IP 授權案例。而展望2025年至2026年，采威將從「加速與擴張」邁向「國際化與拓展」階段。