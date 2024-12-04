一張圖看懂園區實驗中學周邊房價 這縣市房價漲逾8成

位於高雄橋頭的高科實中，為未來提供科學園區員工子女就讀之明星學校，近日發包，引起各界關注。住商機構盤整全台三大科學園區實驗中學周邊房價，其中高科實中尚未正式開校，但房價已成長逾8成，漲幅為各實中之首。

根據實價登錄，全台三處周邊較具房市交易熱度之園區實驗中學，對比2020與今年平均成交單價行情，房價漲勢約達6~8成以上，漲勢頗為驚人；其中，以高科實中房價漲勢最凶猛，該校方圓2.5公里附近，2020年平均成交行情約每坪15.6萬元，而今年平均成交行情漲至每坪29.7萬元，漲勢高達86.8%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，園區實驗中學被稱為「科技新貴搖籃」，而高科實中位處橋頭新市鎮，周邊受惠於半導體產業進駐等議題讓房市看漲。

賴志昶觀察，該校雖說尚未正式開校，惟周邊有高雄都會公園、高雄大學等綠地與校園，且鄰近未來高捷紫線站點，生活機能齊全，加上該校所在之重劃區橋頭新市鎮，近期在開發商看好科學園區議題之下，新案持續進駐，預售案持續推高市場價位，致使房價漲勢驚人。

另針對台南市新市區的南科實中，根據實價，該校周邊房價近年也成長約81.1%，今年平均成交行情已達每坪29.7萬元，賴志昶補充，該校位處南科火車站旁，周邊緊鄰善化區的LM特區，該重劃區所在之蓮潭里，多年連霸六都最富里，受惠於南科園區人才相繼移入，成為新興富人聚落，更讓周邊不動產市場景氣蓬勃發展。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，園區實驗中學不僅服務園區員工及周邊設籍居民，此類學校提供高品質教育與大片綠地，並磁吸半導體人才入住，為區域房市加值不少。