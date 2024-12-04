銀櫃集團雲極建設開發包場贊助《台灣超人》推廣公益

銀櫃集團、雲極建設開發再次展現善盡社會責任的決心，2024歲末於台中大遠百威秀影城13樓舉辦《台灣超人》包場放映活動，免費贈送電影票讓民眾到場共襄盛舉，讓更多人看見這部年度最有勇氣的電影。

導演曲全立說：「《台灣超人》是大人和孩子都需要的電影，我們得學會善待自己的生命，勇敢面對困境。」這部電影透過多位在生命中逆境中堅毅奮鬥的「超人」故事，成為人生的學習典範。

雲極建設開發總經理盛玄燁表示：「做我們應該做的，希望更多的人共襄盛舉，為公益拋磚引玉」。他希望透過影像的力量，散播正向力量，鼓勵在困境中奮鬥的所有人，以實際行動贊助活動傳遞感動與善的能量。

本場次主辦單位銀櫃集團、雲極建設開發、方圓營造，以愛心號召，聚集更多愛的力量。也感謝一起參與此次公益活動的贊助單位，包括中華經濟區域戰略發展協會、財團法人熱愛生命文教基金會、國際扶輪3462地區台中至善扶輪社、睿宇影像科技、愛建築、青實企劃、薇萌影像行銷企劃，一起推廣公益不遺餘力。

近日，中華棒球隊以4：0完封日本隊，奪得世界12強賽冠軍，創下歷史最佳成績，被日媒譽為「歷代最強」。而中華隊總教練曾豪駒奪冠後婉拒開香檳慶祝儀式，他認為東京巨蛋是日本隊的主場，我們要慶祝，自己回台灣跟台灣同胞一起慶祝這才有意義。

雲極建設開發執行長許枝旺表示，這次中華隊的每個成員也都是台灣超人，為台灣締造光榮與奇蹟。球技有了、球品有了、人品也有了，這樣人家才會尊敬。這場勝利，不僅展現台灣棒球的深厚實力，體現了團結、奮鬥的運動家精神，更展現台日友好的國際友誼， 讓全台民眾為之歡騰、感動所有台灣人的心。

堅毅敦厚的運動家精神，也和所有企業家的經營精神不謀而合。銀櫃集團、雲極建設開發長期以行動支持台灣棒球運動，實際投入贊助偏鄉台中和平區德芙蘭國小少棒隊，為更多棒球小將點燃夢想，培育明日的棒球冠軍。

盛玄燁指出，銀櫃集團、雲極建設開發多年來致力於偏鄉教育與體育支持，尤其是對德芙蘭少棒隊的長期贊助，長期量身訂製球衣球具，把愛化為行動，成為孩子們成長路上的堅強後盾。

近期品牌團隊再次攜帶全新訂製球鞋，來到海拔800公尺的德芙蘭部落，與孩子們見面。盛玄燁鼓勵小球員：「這不是贊助或施捨，而是投資。我們希望有一天，你們也能成為幫助他人的力量。」