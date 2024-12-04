快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

全台最高獎額動保影片徵件 六福祭50萬獎品招中小學生

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福旅遊集團與莊福文教基金會共同攜手，針對國中小學童推動六福永續獎競賽，參賽者有機會獲得總值高達50萬元的獎品。六福/提供
六福旅遊集團與莊福文教基金會共同攜手，針對國中小學童推動六福永續獎競賽，參賽者有機會獲得總值高達50萬元的獎品。六福/提供

因全球氣候變遷，動物生存面臨重大危機，六福旅遊集團（2705）長期致力環境永續，與莊福文教基金會共同攜手，針對國中小學童推動六福永續獎競賽，參賽者有機會獲得總值高達50萬元的獎品，堪稱全台最高獎額動保影片徵件競賽，最大獎可入住關西六福莊，還有位處四鐵共構的台北六福萬怡酒店，且每位得獎者都能暢遊六福村。

六福永續獎徵件即日起至2025年3月16日止，以各種說書表演方式錄製3分鐘內影片，介紹犀牛、環尾狐猴、臺灣穿山甲其中1種保育動物，包含動物特徵、習性、生活方式，創意形式不拘，即可免費報名。

為讓比賽更具國際性，除將語文分為中、英文類，今年首度開放國外作品參賽並提供英文簡章，希望藉此吸引更多參賽者參與動物保育的倡議，讓家長及老師們更加關注孩子的永續素養與創新能力。

六福永續獎希望能藉此倡議聯合國永續發展目標SDG15陸域生態保育及維護生物多樣性，提升學童對全球及臺灣瀕危保育動物認知，培養孩子尊重生命的態度，並關注環境永續發展議題。

動物保育人員對地球陸域生態保護和動物園有許多重要貢獻，其中最必要的是擁有尊重動物生命和用心認識、照護動物的態度，達成動物、環境與人類的友善關係，進而共創永續美好生活。

生態保育

延伸閱讀

推生態永續 長春石化苗栗廠續簽保育合作備忘錄

嘉義縣消防猛男美女桌曆登場 傳遞消防動保觀念

華航認養穿山甲生寶寶邀民眾命名 盼關心瀕臨保育動物

台南動保市集登場 寵物闖關賽毛孩與飼主默契大考驗

相關新聞

成立5年將轉上市 富威總經理親揭成為輝達「綠電供應鏈」關鍵

正崴集團旗下的「富威電力」，成立短短五年就掛牌興櫃，受到資本市場高度關注，12月更將轉上市。富威提供一站式服務，從碳盤查、診斷，並透過...

螺絲聯誼會經濟部長在現場 因「一件事」業者覺得可惜了

讀者投書指出，昨天在高雄岡山舉辦的中鋼（2002）與螺絲業產銷聯誼會，經濟部長郭智輝親臨有效提振產業士氣，卻因疏忽了台下...

南方澳漁船小廠 造出海軍最新「航母殺手」 龍德如何獲利翻倍？

做浴缸出身，龍德董事長黃守真，造出南方澳第一艘玻璃纖維漁船，並從公務船、救災艇做到軍艦，吃下國內外訂單。這個冒險王，要繼續挑戰沒造過的船。

一張圖看懂園區實驗中學周邊房價 這縣市房價漲逾8成

位於高雄橋頭的高科實中，為未來提供科學園區員工子女就讀之明星學校，近日發包，引起各界關注。住商機構盤整全台三大科學園區實...

房市光明燈？科學園區實中房價亮眼 這裡未開校漲八成

為吸引高科技人才進駐，科學園區周邊大多設有實驗中學，住商機構盤整全台三大科學園區實驗中學周邊房價，其中位處橋頭新市鎮的高...

借鏡東京高齡少子化解方！新北國際社宅論壇今登場

新北市住都中心與新北市政府4日共同舉辦「潮x巢」NEW TAIPEI CITY X TOKYO社會住宅國際論壇，邀請多位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。